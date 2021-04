CB Correio Braziliense

Diferentemente do publicado, o nome e a titulação corretos do autor do artigo Querem impedir o MP de investigar os crimes. O retorno da PEC 37 (22/4, pág. 11) são Roberto Livianu, procurador de Justiça em São Paulo, doutor em direito penal pela USP, idealizador e presidente do Instituto Não Aceito Corrupção.