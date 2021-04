Visto, lido e ouvido

CC Circe Cunha (interina) // circecunha.df@dabr.com.br

Há, em âmbito mundial, uma infinidade de fatos mal explicados, intercalados entre a pandemia e o processo posterior e apressado de vacinação que, cedo ou tarde, deverão vir à luz. Até como satisfação à humanidade. Para isso, será necessário, primeiramente, contabilizar, com precisão, o número de mortos globais e os reais prejuízos econômicos provocados por essa estranha e inesperada virose em cada canto da Terra.

E por que isso será necessário? Para que, em seguida, seja formulado um programa semelhante ao Plano Marshal, aplicado por Estados Unidos e Europa Ocidental, após a II Grande Guerra, ou seja, para financiar, a longo prazo, os países mais atingidos para que voltem ao menos ao estágio econômico em que se encontravam antes da pandemia.

Essa será uma estratégia que impossibilitará uma quebradeira econômica mundial, com prejuízos, inclusive, aos países desenvolvidos. Desta vez, essa espécie de plano global deverá ser bancado por países, instituições e empresas que, acreditem, lucraram bilhões de dólares com essa pandemia ou que menos sofreram com ela. Essa parece ser uma das poucas saídas para a crise sanitária que tudo paralisou.

Ao contrário da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), instalada agora no Senado brasileiro — e que muitos acreditam que se transformará num palanque político-eleitoral e de interesse apenas das legendas para obter mais vantagens —, será preciso a formação, em âmbito internacional, de uma Comissão para investigar a fundo todas as causas e efeitos dessa estranha doença que chegou tão rápido e com vacinas desenvolvidas em prazos recordes.

Obviamente que caberá à Organização das Nações Unidas (ONU) a instalação de tal Comissão, isto é, se ela vir a acontecer de fato. Caso a ONU não chame para si essa importante questão, o que pode ocorrer, de menor impacto, é a diminuição da credibilidade dessa instituição internacional.

Caso esses problemas sejam postos de lado, poderá ocorrer não apenas um aumento abissal e intransponível entre ricos e pobres, mas, também, servir como estopim para conflitos generalizados com aumento nas tensões entra as nações e uma explosão de casos de terrorismo. É o pós-pandemia.

Portanto, é preciso passar a limpo toda essa história misteriosa que redundou na eclosão da pandemia. Analisar a postura do governo chinês nesse caso, que escondeu fatos do mundo e, mais do que isso, impediu que uma comissão internacional, inclusive da imprensa, checasse, in loco, esses eventos.

Desse comportamento suspeito nasceram teorias diversas, entre as quais a que dá conta de que tais acontecimentos tiveram origem em um acidente ocorrido em um laboratório daquele país especializado em fabricar armas biológicas de destruição em massa. Todos esses fatos devem ser checados para que, ao menos, não voltem a se repetir. Nessa situação surreal em que o planeta foi obrigado a mergulhar, até os mortos clamam por explicações.

A frase que foi pronunciada

“Mandar nos outros ou interferir nos assuntos internos dos outros não traria nenhum apoio.”

Xi Jiping

Vale ver

» Anhony Hopkins ganhou o Oscar aos 83 anos de idade. Melhor ator no filme Meu pai. Um belo filme que

retrata a mente e o ambiente no final da vida.

Link no Blog do Ari Cunha.



Justiça cega

» Até quando o Brasil continuará punindo quem faz a coisa certa? Inconsolável, Elisa de Oliveira Flemen percebeu

que os estudos rendiam mais em casa do que na escola. Criou um sistema de dedicação à leitura, prestou

vestibular para Engenharia, passou com nota máxima

em redação e ótimas notas em geral, mas foi impedida

pela Justiça de cursar a universidade.



Repensar

» Leitora nos envia missiva protestando contra a nova modalidade de prestação de serviços do Detran. “Os trabalhos foram direcionados aos usuários que pagam pelos documentos, ficando com a obrigação de reproduzir, via internet, a consecução do documento CRV e da Carteira Motorista Digital, inclusive a impressão destes.” De uma forma geral, há muitas reclamações sem respostas no portal do Departamento de Trânsito de várias localidades.



Eles merecem

» SLU coleta DF é o nome do aplicativo para o cidadão

se inteirar sobre dia e hora da coleta do lixo. É uma ótima oportunidade para as pessoas oferecerem um lanchinho para esses incansáveis trabalhadores,

que correm o dia todo, respiram lixo para deixar

a cidade limpa e agradável.

História de Brasília

O Palácio do Planalto está na mesma linha. Difícil, também,

a ligação pelo PABX. Quase impossível, para dizer a verdade.

O serviço interurbano do Palácio atende com presteza,

mas, infelizmente, não faz ligações internas.

(Publicado em 01.02.1962)