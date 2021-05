CB Correio Braziliense

O presidente traduz seu demasiado interesse pelas redes sociais, e despreocupação com a covid-19, em: “Navegar é preciso. Viver não é preciso.”

Eduardo Pereira — Jardim Botânico



Dirigida pelo marido da terrivelmente bolsonarista Carla Zambelli, a Força Nacional vai, agora, apoiar as fiscalizações na Amazônia. Isso depois de a Polícia Federal denunciar gangues de madeireiros ilegais defendidas por Ricardo Salles, parceiro da deputada.

Joaquim Antunes de Carvalho — Asa Norte



Cada ato do antiministro do Meio Ambiente, os compromissos do presidente com o enfrentamento das mudanças climáticas são dissipadas pelos ventos da falácia.

Giovanna Gouveia — Águas Claras



CPI da Covid desnorteia parlamentares bolsonaristas, preocupados em esconder o Sol com peneiras.

Joaquim Honório — Asa Sul



Parabenizo o leitor Amilton Figueiredo pelo alerta (1/5) contra a parcialidade nas notícias divulgadas por este prestigiado jornal.

Pautílio Alves Filho — Asa Norte