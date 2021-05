CB Correio Braziliense

Bolsonaro tirou o emprego do povo. Em troca, ele vai dar um decreto para o povo sair às ruas gritando: “Me dê um emprego, me dê um emprego, me dê um emprego...”

Joaquim Antunes de Carvalho — Asa Norte



Apesar de os fatos serem do conhecimento da maioria, em política, vigora o velho aforismo: “o maior cego é o que não quer ver”

Pautílio Alves Filho — Asa Norte



Depois de ler a pág. 2 do Correio de sábado, lembrei-me de Noel Rosa e cantarolei: “Quem é você que não sabe o que diz/ Meu deus do céu que palpite infeliz/ Cale a boca, feche a latrina/ O povo quer emprego, comida e vacina.”

Ludovi Ribondi — Noroeste



Se o Estado é laico, afronta a Constituição quem quer intervir nos Poderes e impor decisões com base em dogmas religiosos. Ou não?

Joaquim Honório — Asa Sul