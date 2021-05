CB Correio Braziliense

José Matias-Pereira — Lago Sul



O antiministro do Meio Ambiente vai à Chapada dos Veadeiros.Adeus, Chapada. A visita é o início Sdo seu fim.

Paula Vicente — Lago Sul



A versão bolsonarista para o texto bíblico é: “Conhecereis a verdade, mas continuarás acreditando nas mentiras do ‘Gabinete do Ódio’ pelas redes sociais”.

Maurício de Carvalho Sampaio — Jardim Botânico



Entre os fatos divulgados pela imprensa e a versão dos fatos, os míopes bolsonaristas ficam com as fake news do Gabinete do Ódio.

Giovanna Gouveia — Águas Claras



Quem não quiser ler o noticiário crítico sobre o presidente no Correio Braziliense, siga ele e seu rebanho, nas redes sociais.

Eduardo Pereira — Jardim Botânico



Em 2018 a taxa de desemprego era de 12,3%. Em 2021 está em 14,5%. Os números não mentem, nem admitem mi-mi-mi.

Joaquim Antunes de Carvalho — Asa Norte