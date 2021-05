Sr. Redator

CB Correio Braziliense

Aquecimento Global

O mundo sofre e se preocupa com o fenômeno intitulado de efeito estufa, ou a emissão de carbono na atmosfera. Em vista disso, houve uma convocação de líderes mundiais naquilo que se chamou de Cúpula do Clima. Essa convocação realizada pelo presidente Joe Biden, demonstra a preocupação com o assunto. Os Estados Unidos estão certos, uma vez que é lá que o problema se encontra. O custo para atingir as metas nesse país é enorme, onde o processamento do carvão é o maior problema. No Brasil, o custo é menor, bastando para isso vontade política. Basta controlar o desmatamento, o que é realizado a baixo custo, e reflorestar o que foi devastado, que também não exige verbas vultosas. Se o país fosse idôneo, não seria difícil conseguir recursos para tal, pois outras nações querem ver as florestas brasileiras preservadas. Isso seria possível com a participação de empresas multinacionais, interessadas na referida preservação.

Enedino Corrêa da Silva, Asa Sul

Asa Sul



Fachin

A entrevista do ministro Luiz Edson Fachin, que o nosso Correio Braziliense publicou (10/5), dando prosseguimento ao Campeonato Brasileiro da Egolatria do Judiciário, permite-nos observar que “o populismo totalitário do STF assola a democracia brasileira” na equivocada interpretação da Constituição Cidadã.

Joares Antônio Caovilla, Asa Norte

Asa Norte



Distorção

Alguns leitores ficam ofendidos com opiniões que consideram distorcidas. Taokey, vamos aos fatos: o governo muda regra constitucional, que permite aumento de salários do presidente (vai a R$ 41.540), do vice (vai a R$ 63.511, somando a aposentadoria da reserva e o salário) e se estende a perder de vista entre os diversos cargos em comissão. O efeito é imediato, a partir do corrente mês de maio. Quem achar absurdo, só mudando de país, porque isso é o que temos a ‘festejar’ — entre mortos, feridos e outros assuntos desagradáveis...

Thelma B. Oliveira, Asa Norte

Asa Norte



Enriquecimento

É incrível como os políticos brasileiros enriquecem rápido ao se elegerem no Brasil. Em pouco tempo, o patrimônio, ao ser declarado quando candidatos era praticamente nenhum, se transforma numa fortuna de milhões e milhões de reais . E não é necessário nem artifícios como a famosa “rachadinha”, basta inflar a chamada indenização por uso de verbas para divulgar o mandato. Vejam o caso do ex-presidente do Senado, que, de uma vez só, pediu a restituição de R$ 500 mil. Ora, meio milhão que provavelmente será pago de uma só tacada , sem ao menos o desconto do imposto de renda , um absurdo total. Isso sem falar que essa autodivulgação deveria ser paga pelo bolso do político, e não com o dinheiro do povo. O que se vê é que temos no Brasil políticos profissionais, que não estão preocupados com os problemas do país, mas somente com eles e em como enriquecer mais rápido às custas da população!

Washington Luiz Souza Costa, Samambaia

Samambaia



Interoceânica

A ponte localizada no encontro dos rios Madeira e o Abunã, medindo 1,5 km de extensão e mais de 14 metros de largura com duas pistas de rolagem, acostamento em ambos os lados e passarela para pedestres, ligando os estados de Rondônia e Acre, tirou o povo acriano do isolamento com o restante do Brasil e interligará o país, por meio da Estrada do Pacífico, também conhecida como Rodovia Interoceânica, ao litoral sul do Peru, e permitirá o escoamento de produtos brasileiros pelos portos peruanos no Oceano Pacífico. É uma nova independência do Acre, sendo que a primeira, liderada pelo gaúcho Plácido de Castro e mediada pelo Barão do Rio Branco, ainda na primeira década do século passado, anexou definitivamente ao nosso país aquelas terras, antes bolivianas; e a segunda foi esta, em 7 de maio, permitindo o acesso ao Pacífico sem a necessidade da utilização de balsas para travessia fluvial. O mais interessante, entretanto, é que um evento histórico como esse não foi devidamente noticiado pela mídia. Incluindo-se também o Correio Braziliense, que utilizou quase um terço de página para informar sobre a semana do ex-presidente Lula em Brasília, olvidando a inauguração da ponte que é a segunda maior ponte fluvial do país.

Humberto Aquino, Asa Norte

Asa Norte