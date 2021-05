Sr. Redator

CB Correio Braziliense

Ratos

É assustadora a proliferação de ratos em Águas Claras. Há roedores que se aproximam do tamanho de um pet de pequeno porte. O assunto deve ser urgentemente tratado pelos órgãos competentes, pois se trata de saúde pública. Os ratos transmitem doenças como leptospirose, tifo, salmonelose e podem ocasionar mordedura em crianças, pessoas idosas ou imobilizadas. Na verdade, é necessário inutilizar qualquer alimento em que haja suspeita ou evidência de contato com a urina, fezes ou roedura de ratos. E, lembre-se, eles são animais de hábitos noturnos, com habilidades físicas, como nadar, subir em locais altos se houver algum anteparo, saltar, equilibrar-se em fios, mergulhar, entre outras coisas. São muito rápidos e adoram tudo que serve de comida ao homem. E mais: vivem de um a dois anos, reproduzem-se com facilidade, e uma fêmea pode ter de cinco a 12 filhotes. Lamentavelmente, a população local tem se deparado com inúmeras situações de acondicionamento indevido de lixo, acúmulo de entulhos ou materiais inservíveis, lixos jogados a céu aberto ou em terrenos baldios, todas essas incorreções em vias públicas. Com a palavra, a autoridade concernente!

» Renato Mendes Prestes,

Águas Claras



Vacinação

Fiz reclamação à Secretaria da Saúde do DF e à Ouvidoria Agência Nacional Vigilância (Anvisa) sobre riscos de quem faz uso de anticoagulantes e tem prótese valvar metálica aórtica e é didabético, que, assim como eu, tem graves comorbidades. Nesse sentido, gostaria de saber da Secretaria de Saúde do DF se os que têm comorbidades e fazem uso de anticoagulantes diariamente correriam o risco de ter complicações poderiam escolher uma das três opções de vacinas contra a covid-19: CoronaVac, Oxford e Pfizer. Tomei a primeira dose da vacina Oxford, em 8 de maio, no drive-thru da Torre de TV, quando apresentei meu relatório médico sobre todos os meus problemas de saúde e quais medicamentos tomo todos os dias. Diante dessa situação, gostaria de saber se a segunda dose poderá ser da Pfizer, que é dos Estados Unidos e não apresenta contraindicação nem registrou casos de coágulos em veias e artérias. Aguardo uma resposta da Secretaria de Saúde e que a Anvisa regulamente essa delicada situação.

» Simão Szklarowsky,

Asa Sul



Indesejados

O governador Ibaneis, o presidente Bolsonaro, o ex-presidente Lula, além de outros governadores e prefeitos, não são os tipos de políticos que queremos para o Brasil. Para ser um bom representante do povo, um candidato eleito pelo voto direto tem que se dedicar exclusivamente à população da sua cidade. Tenho como conceito que, para um cargo dessa natureza, haverá a necessidade de dedicação em tempo exclusivo, muitas vezes deixando a família de lado para se comprometer de corpo e alma com problemas daqueles que foram às urnas e depositaram, com seu voto, os anseios e a esperança de dias melhores. De que adianta acumular tijolos e cimento se não sabemos como vamos usar? Um candidato ao cargo político tem que conhecer as necessidades dos seus eleitores, ser ético e servir ao povo — e não se servir do povo — e respeitar aqueles que o elegeram. Deve trabalhar com objetividade para realizar o que prometeu aos eleitores na campanha política. Ter status só pelo glamour é superficial. Ter sucesso pelo sucesso é estupidez intelectual. Mas utilizar o sucesso para aliviar o sofrimento dos outros é um perfume para a inteligência. (E isso, no meio político, não é fácil de encontrar.) Muitos entram para a política para se autopromover e com o objetivos de enriquecer ilicitamente. O maior político não é aquele que tem mais dinheiro e poder para dominar os outros. O maior e o melhor político é aquele que usa o dinheiro público e o poder para ajudar os cidadãos, realizando melhorias em sua cidade, visando sempre o bem-estar da população e o atendimento das demandas propostas pela coletividade. Deve-se notar que o interesse público é o caminho correto a ser seguido pelos gestores da máquina administrativa. Esse, sim, é o tipo de político que gostaríamos de ter nas câmara municipais, assembleias estaduais, Câmara distrital, no Congresso Nacional e, principalmente, no comando de Brasília e do Brasil.

» Evanildo Sales Santos,

Gama



Corrupção

Estamos passando por tempos impunes, de podridão institucional nunca vista no país. Agora, surgiram notícias de um “orçamento paralelo”, administrado pelo Planalto, para subornar congressistas corruptos, em troca de proteção contra um processo de impeachment.

» Lauro A. C. Pinheiro,

Asa Sul