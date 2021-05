CB Correio Braziliense

Reforma administrativa empacada

no Congresso é ruim para o Brasil.

Tiro no pé da administração pública.

José Matias-Pereira — Lago Sul



Lula aparece à frente em pesquisas de intenções de voto, mas a próxima eleição está a mais de um ano de distância,

então qualquer palpite agora sobre um eventual vencedor em 2022 é precipitado.

José Ribamar Pinheiro Filho — Asa Norte



Os behavioristas, ao estudar o comportamento dos bolsominions,

não precisam usar ratos como cobaias.

Eduardo Pereira — Jardim Botânico



Os cadeirantes reclamam, com toda

razão, sobre as péssimas condições

das calçadas. Mas quem vive no

Núcleo Bandeirante sabe muito bem

o que são as barreiras arquitetônicas.

Afrânio Mendonça — Núcleo Bandeirante



Guedes reclama dos altos salários no

setor público. Mas o presidente elevou

o próprio salário e de seus apaniguados

e ninguém disse nada. São muitos

pesos para poucas medidas.

Joaquim Honório — Asa Sul