Artigo: Meses de atraso

CB Correio Braziliense

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid elevou a temperatura do debate sobre o atraso da vacinação no Brasil. Colocou políticos da oposição no ataque, com uma artilharia pesada contra o governo, e bolsonaristas na defensiva, com argumentos de que o Planalto fez o que pôde para obter as vacinas contra a doença que já matou mais de 425 mil pessoas no país.

Nesse tiroteio, melhor ir às estatísticas, que não mentem. O Brasil vacinou até agora 36,5 milhões de pessoas com a primeira dose, número maior que a população de muitos países. Até o início desta semana, o nosso país se colocava no ranking mundial da vacinação como o quarto país no total de doses aplicadas e o 58º considerando as doses aplicadas a cada 100 habitantes.

Para clarear um pouco mais o cenário da imunização por aqui, é importante fazer uma outra comparação entre os países. O Brasil aplicou a primeira dose até agora em pouco mais de 17% da sua população. Esse índice foi atingido pelos Estados Unidos no longínquo dia 3 de março. Ou seja, há dois meses e 12 dias. Até agora, nada menos que 153 milhões de norte-americanos receberam a primeira dose, o que representa 46% da população.

Para não ficar só no exemplo do país mais rico do mundo, vamos ao Chile. O nosso vizinho atingiu os 17% de aplicação da primeira dose da vacina em 28 de fevereiro. Está certo que é um país com população bem menor que a do Brasil, mas o fato é que fez o dever de casa e está garantindo uma imunização mais rápida da sua gente, poupando vidas. Hoje, quase a metade dos seus habitantes já recebeu a primeira dose.

Outros países podem ser lembrados: Israel vacinou 17% da sua população quando o ano mal tinha começado, em 5 de janeiro. O Reino Unido chegou ao mesmo índice um mês depois, em 5 de fevereiro. E os países da comunidade europeia, em média, em 15 de abril.

Existem países em situação pior, sim, mas o Brasil tem de olhar para os bons exemplos, afinal é a vida das pessoas que está em jogo. E pegando esses bons exemplos, dependendo do país em foco, estamos, sim, meses atrasados na imunização.

A CPI da Covid está só no começo. Muita água vai passar debaixo dessa ponte. É importante que os responsáveis pelo atraso na vacinação sejam apontados e punidos. É o que certamente espera grande parte das famílias que perderam seus entes para a doença.