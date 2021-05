CB Correio Braziliense

Com mais de 430 mil mortos, não será

nada fácil descolar a infeliz e letal gestão do general Pazuello do Exército.

Será mácula sempre lembrada.

Joaquim Honório — Asa Sul



O homem da logística se embrenhou

no labirinto do chefe e, agora,

não encontra a saída.

Ernesto Bezerra — Asa Sul



Thriller: Pazuello recorre à AGU, mas

a CPI espera o general em seu labirinto.

Eduardo Pereira – Jardim Botânico