Artigo — Escrevivência: um movimento necessário

CB Correio Braziliense

(crédito: Gomez)

Por ANGELA DANNEMANN — Superintendente do Itaú Social

“A Escrevivência surge de uma prática

literária cuja autoria é negra, feminina e pobre.

Em que o agente, o sujeito da ação,

assume o seu fazer, o seu pensamento,

a sua reflexão, não somente como um

exercício isolado, mas atravessado por

uma coletividade”.

(Conceição Evaristo)



O trecho acima traduz o conceito de escrevivência inaugurado por Conceição Evaristo, escritora e autora dos livros Ponciá Vicêncio, Becos da Memória, Olhos D’Água, em sua dissertação de mestrado, há 26 anos. Renovando a literatura nacional com uma possibilidade de criação inovadora, a Escrevivência propõe a articulação entre o fazer literário e a visão de mundo de quem escreve.



Escrever é uma forma de expressão e um ato político. Tecer as vozes por meio da escrita mostra um país como ele verdadeiramente é. A prática de registrar ou publicar escritos estimula os nossos sentidos, nos liberta e proporciona amplo reconhecimento e compreensão da vida, além de contribuir para a construção de uma história diversa e mais completa da sociedade. A Escrevivência surge entre nós como um ato literário, de formação prática e que promove e assegura a leitura e, principalmente, a escrita como um direito essencial. Afinal, todos nós temos algo para compartilhar, assim como para contribuir, narrar, registrar, proferir e superar. A potência de narrativas tem viabilizado o rompimento de estruturas sociais opressivas e estimulado as pessoas a se apropriarem cada vez mais da letra e da interpretação como indispensáveis lugares de fala.



Sabemos que, historicamente, moradores de periferias de grandes cidades, mas também de regiões distantes dos centros urbanos, foram apartados do acesso à leitura e do protagonismo na escrita de suas próprias narrativas – um efeito do longo período durante o qual essas populações não tiveram acesso à educação, pois esse direito só foi garantido no princípio do século XXI e apenas para aqueles entre 7 e 14 anos. Aqui vale destacar o trabalho realizado por bibliotecas comunitárias para suprir uma lacuna deixada pelo poder público no acesso a livros e na formação de leitores.



A pesquisa “O Brasil que lê: bibliotecas comunitárias e resistência cultural na formação de leitores” revelou que 87% das bibliotecas comunitárias estão situadas em zonas periféricas de áreas urbanas – regiões com altos índices de pobreza e exclusão de serviços públicos; 13% estão em zonas rurais; 0,7% em áreas ribeirinhas; sendo 66% delas idealizadas por coletivos, grupos de pessoas do território e movimentos sociais.



Estes dados revelam a corresponsabilidade que temos de trabalhar sobre um entendimento mais republicano da leitura e da escrita. Precisamos despertar a nossa consciência de que o acesso ao texto escrito e à literatura precisa ser um direito universal, sem distinção de raça ou condição socioeconômica, do mesmo modo que liberdade, alimentação e segurança também o são. Todo país que alcançou uma condição mais avançada de civilidade e direitos, sem falar de riqueza, assegurou à sua população uma condição de acesso pleno à cultura letrada.



Tamanha é a contribuição do conceito-experiência concebido por Conceição nesse sentido, que, mais uma vez, diferentes estudiosos se debruçaram sobre ele no livro Escrevivência: a escrita de nós. Os textos de especialistas em literatura negra contemporânea, educação, crítica literária e comunicação foram base para as reflexões compartilhadas durante o seminário on-line “A Escrevivênci de Conceição Evaristo” ao final de 2020. Conceição cresceu mais rodeada de palavras, que de livros, mas foi pela leitura, pela educação e, mais que tudo, pela resistência, que começou a publicar as suas histórias e as histórias de muitas mulheres quando já era uma professora experiente a caminho do seu mestrado, com quase 50 anos. Pensando na garantia desse direito essencial, lembro a todos que a Olimpíada de Língua Portuguesa está com inscrições abertas. Com o objetivo de apoiar professores a aprimorarem suas práticas de ensino de leitura e escrita, este programa estimula alunos de escolas públicas, a cada dois anos, a “escrevivenciar” com o tema “O Lugar Onde Vivo”.



Os estudantes devem refletir e retratar suas realidades locais por meio de poemas, memórias literárias, crônicas, documentários e artigos de opinião. O propósito não é delimitar o horizonte, mas trazer referências do seu local de vivência, estimulando um novo olhar que amplie seu repertório cultural, respeitando as peculiaridades regionais do seu local, como determina a BNCC (Base Nacional Comum Curricular), documento normativo que define as diretrizes pedagógicas a serem trabalhadas ao longo da educação básica.



Precisamos valorizar e disseminar o poder da palavra como instrumento de inserção na sociedade, pelo registro de memórias afetivas, de sentimentos e opiniões. Independentemente do lugar onde vivem ou conjuntura socioeconômica, é dever das redes de ensino, dos familiares e da sociedade como um todo despertar o desejo e o entusiasmo pela leitura e pela escrita, desde a infância.