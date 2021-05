Artigo: Brasília e suas instrumentistas

IR Irlam Rocha Lima

Ao longo das últimas décadas, Brasília tornou-se um celeiro de músicos.Vários deles têm se destacado nacional e internacionalmente. Chama a atenção nesse segmento artístico na capital o expressivo número de talentos femininos. São instrumentistas de diferentes gerações, que integram grupos diversos, realizam trabalhos solo, brilham em estúdio, gravando disco, e no palco, em apresentações ao vivo.

Há as que têm mais tempo de carreira, como a flautista Beth Ernest Dias e a violinista Liliana Gayoso, ex-integrantes da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Cláudio Santoro e ex-professoras da Escola de Música de Brasília. Beth, atualmente, atua como pesquisadora, enquanto Liliana, que tocou na Orquestra de Senhoritas — liderada pela saudosa pianista Dora Galesso —, costuma fazer duo em recitais com o marido e violonista Jaime Ernest Dias. Já a também flautista Ariadne Paixão mantém-se em atividade, na linha de frente da sinfônica e como mestra de flauta transversal da Escola de Música, além de fazer parte do grupo Choro & Cia.

Conhecida como a “guitarra feminina do jazz”, Marlene Souza Lima tem 35 anos de carreira e convive com agenda sempre recheada de compromissos, que incluem shows na cidade e em outros locais do país. Ela já levou seu som também para clubes jazzísticos de São Francisco, na Califórnia (EUA). Tendo como referência ícones do gênero, entre os quais Charlie Park, Milles Davis, George Benson e Pat Metheny, lançou, em 2011, o CD My Way e, posteriormente, um DVD gravado ao vivo. Durante o período da pandemia, para manter-se em atividade, vem fazendo lives.

Em 20 anos de trajetória artística, a baixista Paula Zimbres é uma das instrumentistas mais requisitadas da cena musical brasiliense. Fez parte da banda que acompanhou a cantora Ellen Oléria, quando a cantora morava na capital, e sempre foi integrante da banda Tambores Urbanos, além de tocar com nomes consagrados da MPB de passagem pelo Distrito Federal. Ela, porém, busca priorizar projetos individuais, já tendo lançado dois CDs: Água forte (2012) e Moinho (2017).

Violonista com múltiplas atividades, Jussara Dantas é professora de violão da Escola Brasileira de Choro Raphael Rabello, faz parte da Orquestra de Violões de Brasília, do regional do cavaquinista Léo Benon e de um duo com o bandolinista. Tiago esteve em 2019 na Europa, onde participou do Plen air à Voltaire, festival de jazz em Berna, além de ter feito turnê por cidades suiças.

Quem se desdobra também entre trabalhos solo e em conjunto é uma outra flautista: Tanise Silva. Ela,que já lançou dois discos, integra o regional do violonista (irmão do consagrado bandolinista Hamilton de Holanda) e lidera o grupo Choro pra Cinco. Em maio de 2014, ao lado de companheiros de ofício músicos, dividiu o palco do Espaço Cultural do Choro com Altamiro Carrilho, numa das últimas homenagens ao saudoso mestre da flauta.

Como se observa, a polivalência também faz parte da atuação das instrumentistas brasilienses. Quase todas demonstram muito conhecimento tocando vários estilos musicais. A percussionista Larissa Umaytá, que teve iniciação musical no grupo folclórico Boi do Seu Teodoro, faz bonito tanto numa roda de choro quanto ao lado do Menos é Mais, sensação do pagode da capital, que conquistou o país. Já a cavaquinista Mariana Sardinha é elogiada por sua performance na banda Saia Bamba, que tem trabalho autoral e faz releitura de sucessos do pop brasileiro e da axé music e no bloco carnavalesco Essa Boquinha Eu Já Beijei — formado só por meninas.