CB Correio Braziliense

EUA decidem que pessoas vacinadas contra covid-19 podem ficar sem máscara no país. Existe luz no fim do túnel.

José Matias-Pereira — Lago Sul



Com 41 anos de atraso, o Chile vai substituir a Constituição da Era Pinochet! Antes tarde do que nunca! Parabéns aos chilenos!

Ricardo Santoro — Lago Sul



Gente, tem negócio da China até em Marte! Hehehe...

Marcos Paulino — Águas Claras



Não percam hoje, na TV Senado, “a desimportância de ser exnesto”, mais um capítulo da incrível novela “pária armada, brazil”.

Ludovico Ribondi — Noroeste



É megabite, é gigabite, é terabite... e não se consegue, nesta cidade, um mero engraxate capaz de lustrar a minha botina.

Eriston Cartaxo — Noroeste