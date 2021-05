Sr. Redator

CB Correio Braziliense

Pesquisas

As pesquisas de opinião pública merecem uma análise séria. Apenas 10 dias antes do primeiro turno de 2018, o Datafolha dava 99,4% de possibilidades de Haddad se tornar presidente, ou seja, certeza absoluta, e afirmava que Bolsonaro perderia para todos no segundo turno. O que se via nas ruas desmentia eloquentemente esses dados. Agora, tão logo o STF apagou os crimes de Lula, a intenção de votos nele não para de crescer. Muitos analistas previram que o Datafolha em pouco tempo colocaria Lula em primeiro lugar, e ele está fazendo o que foi previsto. É muito estranho, pois o atual presidente congrega multidões cada vez maiores aonde quer que vá. Enquanto isso, o líder das pesquisas só se desloca em jatos privados e não se arrisca a aparecer em aeroportos e lugares públicos e ninguém o vê no meio do povo. Como pode ser tão popular uma figura que ninguém vê nem toca? Os números do Datafolha estão em conflito com os fatos. Longe de retratar a opinião pública, parece que quer conduzi-la ao resultado desejado pelos grupos a quem ele serve. Aliás, o também candidato Ciro Gomes já disse que as pesquisas são compradas. O Datafolha dá toda a aparência de que ele afirmou a verdade.

» Roberto Doglia Azambuja,

Asa Sul



Censo

Em mais uma invasão das competências do Executivo e do Legislativo, um único ministro do STF, em decisão monocrática e liminar, determinou ao governo federal realizar um Censo Demográfico neste ano. Em síntese, defende a absurda tese de que a ausência do Censo acarretaria prejuízos à economia do país e das ações sociais, sob o ridículo argumento de que os governantes não poderiam planejar programas sociais e os empresários não poderiam diagnosticar e planejar seus negócios, sem disporem dos dados demográficos do novo Censo, que deveria ter sido realizado em 2020. Entretanto, em razão da pandemia, foi adiado para este ano, com o objetivo de evitar que os 200 mil recenseadores ingressassem em todas as residências, gerando o gravíssimo risco de contribuir para o aumento do contágio da covid-19. O adiamento do Censo pelo governo federal constituiu, sem dúvida, uma medida inteligente e oportuna, adotada em defesa da população. O adiamento gera uma economia de R$ 2 bilhões, que poderiam ser convertidos em um auxílio emergencial para milhões de famílias, que estão sendo vítimas dos arbitrários lockdowns, decretados por governadores e prefeitos. A ação de autoria do governador do Maranhão e a decisão adotada por um magistrado do STF são absurdas e ilógicas, além de invadirem áreas de competência do Legislativo e do Executivo. Submetida à apreciação do plenário do STF, a decisão monocrática foi inapelavelmente revogada pelo voto do ministro Gilmar Mendes, acompanhado por sete outros magistrados. O autor da ação e o magistrado relator ignoram que o IBGE realiza anualmente a Pesquisa Nacional por Amostragem Domiciliar (Pnad), conceituado instrumento estatístico que complementa e atualiza dados do Censo decenal, inclusive com projeções do comportamento econômico ou social. Neste ano, o IBGE produziu e divulgou o “Pnad- Covid”, que abrange os efeitos socioeconômicos da pandemia no Brasil.

» Cid Lopes,

Lago Sul



Apartheid político

O apartheid político está arraigado mesmo em nosso povo, infelizmente. Muitos detonam, esculacham, culpam o presidente Bolsonaro pelos males e pela irresponsabilidade e roubalheira de governos anteriores. O chefe da Nação tem culpa pelos 14 milhões de brasileiros desempregados? Tem culpa pela morte de quase 440 mil mortos pela covid? É culpado por quase “110 milhões de famintos”? Não. Bolsonaro, até agora, não roubou ou ocasionou escândalos. O governo tem melhorado estradas país afora, o agronegócio melhorou. Estamos recuperando a economia mesmo com governadores e prefeitos roubando o dinheiro da saúde e fechando comércio. O que impressiona é o fato de que Bolsonaro sai às ruas e é aplaudido ou ovacionado. Isto, os esquerdopatas inúteis dizem ser robôs. Mas é assim mesmo. Cada um fala o que quer. Cada um expressa seu sentimento a favor ou contra esse governo que vem dando certo. Querem roubalheira, patifaria, mais bagaceira e ladrões no poder? Votem na esquerda e vocês verão o renascimento da ideia maluca da quadrilha chefiada pelo ladrão-mor de fazer do nosso país uma Venezuela.

» José Monte Aragão,

Sobradinho



Esquerdopata?

Virou moda entre os seguidores do presidente Jair Bolsonaro chamar de “esquerdopata” todos aqueles que se manifestam contra o seu governo. Falou de alguma coisa que não vai bem, eles consideram que o emissor da opinião é portador de “doença mental grave”. É a definição que eles dão para “esquerdopatia”. A Constituição Federal garante o direito do cidadão de manifestar seu pensamento e não reza que, se alguém demonstrar insatisfação com um governante, deverá engolir o desejo de expor a sua contrariedade. É bom que esses seguidores saibam que milhões de brasileiros que confiaram o voto ao presidente veem a necessidade de mudança, para que, nas próximas eleições, não venhamos ver vitoriosos corruptos que tanto mal fizeram ao nosso país. Ainda há tempo para se fazer correções. “O preço da ignorância paga-se toda a vida”. Não sei a autoria desta frase, só sei que ela é uma verdade cristalina.

» Jeovah Ferreira,

Taquari