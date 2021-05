Rita dançante

IR Irlam Rocha Lima

Em abril de 2012, Rita Lee lançou Reza, o último título de sua discografia. Naquele ano, a cantora e compositora paulistana anunciou o encerramento da carreira musical, referindo-se à presença nos palco; mas se manteve em plena atividade intelectual, como autora de obras literárias. A primeira foi a autobiografia, que se tornou um festejado best-seller. Em seguida, vieram dois livros infantis, intitulados Storynhas e Amiga ursa – Uma história triste; e Dropz, contos ligeiros recheados de ironias, situados no que ela chamou de “mundo esquisitão, sobrevivente da bobalização”.

Para manter os fãs ligados na obra da “mãe do rock brasileiro”, discos emblemáticos e composições consagradas vêm sendo relançados. No final de outubro último, 40 anos depois, houve a reedição, pela Universal Music, do vinil que se tornou conhecido como Lança perfume (o segundo que gravou com o guitarrista e marido Roberto Carvalho), responsável por produzir relevante mudança no pop rock brasileiro. À época, o LP foi celebrado no país e no exterior.

O segundo lançamento é o Classic 2 — já disponibilizado pela gravadora nas plataformas digitais —, que traz releituras de canções, registradas em diferentes períodos, entre os quais, Jardins da Babilônia, On the rocks, Nem luxo, nem lixo, Caso sério, Pega rapaz, Baila comigo, Atlântida e Mania de você, além do hino Lança perfume. Responsável pela produção, João Lee (filho do meio de Rita e Roberto), com presença destacada no universo da música eletrônica, convocou reverenciados nomes desse segmento, como Memê, Beto Cury, Vivi Seixas e Vintage Culture, para criar versões dançantes dos citados hits.

Quem tem acompanhado a trajetória artística da eterna e doce Ovelha Negra certamente vai curtir esses relançamentos, enquanto torce para que ela vença mais um obstáculo que a vida lhe impôs, superando o problema de saúde, recentemente diagnosticado. E que possa continuar a nos oferecer momentos de fruição, tanto na música quanto na literatura.

A esse desejo, nada mais pertinente do que juntar um dos versos da canção Reza em que Rita canta: “Deus me acompanhe/ Deus me ampare/ Deus me levante/Deus me dê força”.