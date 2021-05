CB Correio Braziliense

Muito estranho esse presidente. Entra no STF contra medidas sem eficácia comprovada e defende medicamentos e chás igualmente sem comprovação.

Sylvain Levy — Asa Norte



Aumento do aluguel em junho: 37%, o maior em 26 anos. Aos pés do senhorio, vou dar uma chorada. O Mito, no Alvorada.

Joaquim Antunes de Carvalho — Asa Norte



A tibiez ética do generalato das Forças Armadas é tão vulnerável quanto nossos políticos chulos.

Eduardo Pereira — Jardim Botânico



Filme cotado para o próximo Oscar de melhor filme estrangeiro: Sexo, mentiras e cloroquina.

Marcos Paulino — Águas Claras