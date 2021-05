Sr. Redator

CB Correio Braziliense

Carlos Magalhães

O Correio publicou uma página muito importante sobre o arquiteto Carlos Magalhães da Silveira. O texto de Silvestre Gorgulho é muito verdadeiro. Em poucas palavras, definiu a essência do Magalhães. O quanto Brasília deve a ele a sobrevivência da sua identidade original! E, além disso, construiu as duas Quadras Econômicas Lucio Costa, no Guará. Ou seja, o querido "Magalha" foi o único a levar a sério uma antiga proposta do meu pai para os Alagados de Salvador. Carlos Magalhães da Silveira não deixa apenas saudades, deixa seu rastro.

» Maria Elisa Costa,

Rio de Janeiro



» Brasília deve muito ao arquiteto Carlos Magalhães. O Correio fez uma página muito emocionante sobre ele. Homenagem merecida. Mesmo depois que o papai deixou o governo, Carlos Magalhães foi até a fazendinha de JK, em Luziânia, para orientar a mamãe sobre a construção da casa. O texto do Silvestre Gorgulho é um retrato fiel do que foi o Dr. Magalhães e de seu legado. Sou testemunha de tudo o que Silvestre falou. Que Brasília o tenha sempre na sua defesa e na sua História.

» Maria Estela Kubitschek Lopes,

Rio de Janeiro



Indignação

“Indignar-se é preciso”, sugere o artigo deste domingo (30/5), da jornalista Ana Dubeux. Ela recomenda, ainda, que é preciso agir individualmente, refletir sobre o nosso comportamento. Enfim, é preciso se reumanizar para o enfrentamento da terceira onda que bate à porta, adotar as orientações de médicos e especialistas: usar máscara, lavar as mãos com frequência com água e sabão ou álcool 70º e manter o distanciamento físico evitando contaminar ou ser contaminado pelo vírus. A origem desta inominável tragédia, que chega a meio milhão de mortos, não têm origem só na China. O maior cúmplice e catalisador dessa avalanche de corpos sem vida está no centro do poder. Decorre da brutalidade daquele que assumiu o comando país em janeiro de 2019, obstinado pela desconstrução e destruição do país — e tem sido exitoso no alcance da sua principal meta de governo. É um ator que subestimou o novo coronavírus e se tornou mais deletério do que a própria praga. Indignar-se é preciso e revelar com atitudes esse sentimento reprimido no peito, amargurado pelo luto, pelas perdas de familiares, amigos queridos, filhos, pais, mães, pela solidariedade devida aos que nunca conhecemos, mas temos consciência de que choram também pelas perdas de quem amavam. É preciso se indignar pela fome que invadiu e levou à miséria mais de 110 milhões de brasileiros e pelos 14,8 milhões de desempregados. É preciso se indignar diante da farsa, das mentiras e do discurso de ódio que nos fazem vítima de uma tragédia evitável, resultado da psicopatia, de uma mente doente e insensível, que se regozija com a morte.

» Giovanna Gouveia,

Águas Claras



Protesto

Os protestos do dia 29/5, patrocinados pela CUT, que acaba de receber dinheiro chinês, confirmam, em comparação com as manifestações verde-amarelo dos dias 1, 15 e 23, que Lula é líder inconteste na preferência dos eleitores e vai ganhar de lavada, como disse o ex-ministro Delfim Netto. Só me intrigou por que ele não compareceu.

» Roberto Doglia Azambuja,

Asa Sul



» Ufa! Finalmente, a parcela humana da sociedade brasileira ocupa as principais avenidas dos estados em protesto contra a necropolítica que orienta decisões e atos do bolsonarismo instalado no país. Não consegui ir à Esplanada, pois sábado foi dia de distribuir alimentos a dezenas de famílias vítimas do desgoverno, do desemprego e da hipossuficiência que tornaram famélicos trabalhadores informais que vivem na periferia da capital da República. Mas assistir aos vídeos renovou minha esperança, sobretudo nos jovens, nas mulheres e na recuperação da lucidez, ao ouvir depoimentos de homens que se arrependeram do voto que deram ao agente do ódio nas eleições de 2018. Espero que mais atos ocorram em todo o país. É preciso expandir a indignação em homenagem e respeito aos quase 500 mil mortos pela incompetência de um governo antipatriótico, que odeia o povo.

» Fernando Moreira,

Águas Claras



Incoerências

Edson Arantes do Nascimento (Pelé), no esplendor de sua juventude, já dizia: ‘’O povo não sabe votar’’. Verdadeiro! Os políticos demagogos e desonestos recebem votação por iludirem o povo com promessas vãs e fantasiosas; vide como a honestidade não vence eleição, como o caso de Álvaro Dias e Geraldo Alckmin nas eleições de 2018. Venceu aquele que quer dominar pela força, pasmem, se tiver o Exército nas mãos, não titubeará em dar um golpe pior que o de 1964.

» Enedino Corrêa da Silva

Asa Sul