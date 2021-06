CB Correio Braziliense

PIB do Brasil cresce 1,2% no primeiro trimestre. Perdas da pandemia zeradas, diz IBGE. Economia saindo do atoleiro.

José Matias-Pereira — Lago Sul



Impressionante! Com 465 mil mortos pela covid e a nossa rede hospitalar à beira de um novo colapso, somente um insensato pensaria em trazer para o Brasil a Copa América.

Paulo Molina Prates — Asa Norte



O presidente entrou de carrinho! Isso é falta macabra, minha gente. Cartão vermelho bem aplicado. Ele veste a camisa covid-10. É o craque da morte.

Eduardo Pereira — Jardim Botânico



Quanta hipocrisia da esquerda: acontecem vários campeonatos de futebol no Brasil, mas a Copa América não pode! Hilariante.

Sebastião Machado Aragão — Asa Sul



O “nosso gordinho “(dele) é general ou cabo eleitoral?

Ludovico Ribondi — Noroeste



Chegou general, virou ajudante de ordem e, agora, foi promovido ao cargo de secretário estratégico. Mentir é motivo de premiação.

Joaquim Honório — Asa Sul