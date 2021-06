Sr. Redator

CB Correio Braziliense

Heróis

Em 9 de julho de 2020, o senador Randolfe promoveu uma live com, segundo ele, três heróis amapaenses, que salvaram muitas vidas com o protocolo cloroquina, hidroxicloroquina e ivermectina. Por exemplo, a dra. Ana Chucre (uma heroína!) contraiu covid, mas teve rápido restabelecimento, graças ao tratamento precoce por ela adotado, inclusive em muitos pacientes. A importância do protocolo adotado pelos três heróis salvou muitas vidas no Amapá, a ponto de Randolfe, reconhecendo a importância do trabalho, desejar que o Congresso Nacional conceda uma “comenda” a eles. Ante a contradição entre o Randolfe no Amapá e o Randolfe na CPI (duas caras?), parece óbvio que o senador Randolfe tem que ser convocado para depor na CPI, para prestar esclarecimentos a respeito (sob pena de prisão em flagrante se mentir). Sem esquecer da convocação dos três heróis que salvaram muitas vidas com o protocolo.

» MIlton Córdova Júnior,

Vicente Pires



» Repugnante, nojento, asqueroso, palhaçada. É isso que sinto desses senadores de oposição da CPI do Circo. São despreparados e tentam, a todo custo, desmoralizar as testemunhas ou convidados, especialmente quem fez parte do governo Bolsonaro. Mais uma médica é colocada contra a parede na maior cara de pau por relator, presidente e vice da comissão, que querem porque querem culpar o presidente da República para pedir seu impedimento. Não vão conseguir, porque jamais essas pessoas vão dedurar alguém. São perguntas idiotas e insistentes. São manifestações odiosas. São ilações constantes com o fim de armadilhas. O presidente da CPI debocha, faz brincadeiras bizarras, intimida as pessoas e até, pasmem, goza. E eu, como telespectador, fico furioso a ponto de ficar respondendo no meu imaginário, com palavrões impublicáveis ao senhor Aziz e a Renan, em especial, que não tem moral diante tantos processos para regerem essa CPI. Isto é um engodo, uma palhaçada.

» José Monte Aragão,

Sobradinho



Lula

Cedo ou tarde, Luiz Inácio Lula da Silva sairia da situação de restrição de liberdade, de recluso. O termo “cadeia” não se aplica, está mesmo a léguas de distância das instalações da Polícia Federal, onde Lula teve televisão, geladeira, se exercitava na esteira, recebeu visitas ilustres, deu entrevistas, divulgou comunicados de orientação política ao PT, contestou o que achava que deveria ser contestado em seus processos, emitiu julgamento sobre seus julgadores, teve, enfim, regalias de que nenhum outro condenado dispõe, até porque foi o único ex-presidente da República a ter vivido em semelhante condição. Em se tratando de Lula, tudo é sempre muito peculiar. Porta-voz do lema “Nunca antes neste país”, é o ineditismo em pessoa, tenha tal conceito o significado que melhor convier ao gosto freguês. No aspecto jurídico, o petista, hoje, está elegível, por meio da benevolência do Jardim do Éden (STF). No universo da política e dos fatos (mensalão e petrolão), é nele que Lula terá de transitar ora liberto. Pois é justamente nesse mundo que ele não vinha transitando bem havia tempo, muito antes da prisão e desde que se agravou sua situação na Justiça com repercussão na política. O ex-presidente não frequentava, nem falava em ambiente que não fosse de convertidos ao seu altar do petismo mais exacerbado. De uma pessoa tão importante, que se intitula ser do povo, seria de esperar que andasse por aí a desfrutar a popularidade. No entanto, Lula livre terá de se ver com a realidade, por vezes, uma madrasta.

» Renato Mendes Prestes,

Águas Claras



Salários

O GDF e a Câmara Legislativa discutem, no momento, novo aumento na remuneração dos PMs , com a diminuição do tempo para promoção deles. Um absurdo isso, sem falar que eles estão recebendo ainda parcelas de reajustes dados no ano passado. Essa gestão atual do GDF ficará marcada por praticamente enriquecer os PMs. Enquanto isso, o restante da população e dos funcionários do GDF, alguns até com decisão judicial para atualização dos vencimentos, penam com a crise econômica, o aumento da inflação e a falta de reajustes nos salários por anos seguidos! A desculpa é sempre a falta de recursos, mas não falta dinheiro para engordar os soldos militares!

» Washington Luiz Souza Costa,

Samambaia