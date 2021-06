Sr. Redator

CB Correio Braziliense

Nuvem de fumaça

Após o lamentável depoimento da dra. Nise Yamaguchi, o Conselho Federal de Medicina (CFM) divulgou nota falando em ofensa a “duas médicas” de excelentes currículos, duas “mulheres”. Os gentis cavalheiros estarão preocupados com “elas” ou com o desmonte que se aproxima? No fundo, a intenção é jogar uma nuvem de fumaça no escândalo da cloroquina. Todo o sistema político, não só a CPI, sempre privilegiou os homens, sempre foi assim. Mas o vexame dessa médica foi particular; ela deveria ter se poupado de comparecer. Ver, ao vivo, que a saúde pública está nas mãos desses tipos de pessoas, nessa gravíssima pandemia, é de chorar. Eles fingem que estão preocupados com ‘elas’, e a gente finge que acredita. Ambas as médicas, e alguns outros depoentes, querem provar o improvável. Essa narrativa do tratamento precoce embute tramóias de fazer tremer o barro do chão. Pesados esquemas envolvem a dita cuja cloroquina. Tudo sob a capa da saúde pública. Um escândalo absoluto, quando fica evidente que o objetivo é fazer esquecer o fulcro da falta de vacinas.

» Thelma B. Oliveira,

Asa Norte



Vexame

Vexatório o depoimento da dra. Nise Yamaguchi à CPI da Covid, se é que ela pode ser chamada de doutora. Perdeu-se completamente quando inquirida sobre seus saberes. Entre folhas de papel, a agora “suspeita” doutora não respondeu às mais elementares perguntas dos senadores. Ficou claro que ela não tem capacidade sequer de clinicar... Foi um espetáculo deprimente, em que Yamaguchi não deixou dúvida sobre a sua falta de conhecimento entre vírus, protozoário, vermes e por aí foi... Fico pensando quantos pacientes ela já terá levado a óbito ante a sua falta de domínio sobre saúde, medicamentos e ciência exibido em cadeia nacional pela TV Senado? Ao fim e ao cabo, não deixou dúvida de que o gabinete paralelo para a covid-19 era formado por incapazes e incompetentes, tanto quanto a sua excelência, o que explica a resistência à vacina, à ciência, à medicina, e a opção por cloroquina e vermífugos para enfrentar a pandemia do Sar-Cov-2. Não haveria exagero denominar o grupo de “gabinete do extermínio” — os números de mortos e infectados confirmam.

» Leonora Lima,

Núcleo Bandeirante



CPI da Covid

O Congresso Nacional é composto de 594 deputados e senadores. É uma instituição que não tem crédito ou simpatia, devido aos mais de 200 processados, segundo a Operação Lava-Jato. A população está atônita com o despreparo, com a falta de respeito e a falta de urbanidade por parte de alguns poucos senadores na CPI do Circo, principalmente com as mulheres que ali comparecem para depor como convidadas ou testemunhas. O que a drª Mayra e a drª Nice sofreram foi uma verdadeira tortura psicológica. Impressionante é que as feministas, as “ele não”, em momento algum se manifestaram contra os membros da mesa daquela comissão. Uma instituição falida que, infelizmente, paga a cada senador e, quiçá, deputados um montante de mais de R$ 100 mil, entre salário e penduricalhos para cada um. Os senadores da CPI ignoram as colocações de depoentes e intimidam-nas, cortando-lhes a palavra. Um escárnio.

» José Monte Aragão,

Sobradinho



Roupas pretas

Como bem disse o Gil do BBB! “O Brasil está lascado”. Sabe por quê? Tem sobre o seu comando um presidente sem escrúpulos, que não respeita a imprensa, as mulheres, as autoridades de outros Poderes, os seus comandados e até mesmo os cidadãos de sua nação. Um presidente incapaz de administrar o seu país com respeito e competência. Um presidente que pressiona os seus ministros a fazer o que ele quer para não frustrar o seu poder. Um presidente ignorante, que, para justificar a sua incapacidade de administrar o seu país, agride com palavras chulas os jornalistas que lhe direcionam alguma pergunta, ou até mesmo os que fazem algum comentário de erros cometidos por ele ou por alguém da sua gestão. Vamos dar um basta. Sugiro que nós, cidadãos que amam o nosso Brasil, está na hora de sairmos às ruas em vez de levarmos bandeiras de partidos políticos, usarmos roupas pretas, bandeiras pretas em respeito às famílias que perderam os seus entes queridos para a covid-19, e pela negligência e incompetência de um presidente que tem conhecimento de mais de 450 mil mortos pelo vírus, e ainda faz chacotas e desrespeitando a todos com suas mensagens e falas aos seus apoiadores no cercadinho do Palácio da Alvorada e nas redes sociais.

» Evanildo Sales Santos,

Gama