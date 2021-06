CB Correio Braziliense

Quando a competente médica

disse que "só falta escolher de

que borda da terra plana a

gente vai pular", o presidente perguntou ao seu general logístico:

Essa borda fica no norte ou no sul?

Luis Baldez - Lago Norte



Na véspera do Dia do Meio Ambiente, STF autoriza o

Ministério Público a investigar

o antiministro da natureza. Finalmente, uma boa notícia,

que pode parar a degradação do patrimônio natural do Brasil.

Giovanna Gouveia - Águas Claras



Até quando vamos suportar

este governo que é uma

tragédia ambulante e aliado incondicional da morte?

Até quando?

Assis Bhenz Mesquita - Lago Sul



Torcer para o Vasco da Gama

está cada dia mais difícil.

Mas vamos sair dessa.

Marcelo Costa - Guará 1