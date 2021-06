CB Correio Braziliense

Quanto às críticas infundadas e maldosas à drª Luana Araújo (CPI da Covid), resta lembrar: ninguém joga pedras em árvores infrutíferas.

Benedito Pereira da Costa — Asa Norte



Meliante jovem do DF corta tornozeleira, assalta cinco na Ceilândia e tenta matar rapaz. Vocação para delictum continuatum?

José Matias-Pereira — Lago Sul



Torcemos para que durante o megaevento da Copa América dê tudo certo e que nada de grave ocorra no Brasil. Faço votos para

o Mundial ser um sucesso!

José Ribamar Pinheiro Filho — Asa Norte



Sugestão para os insatisfeitos

com a Copa América no Brasil: troca o técnico e convoca 22 jogadores que atuam no país.

Sebastião Machado Aragão — Asa Sul



Como tem caboclo

esperto neste país!

Ivan T. de Pinho e Silva — Águas Claras