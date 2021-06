CB Correio Braziliense

» Diferentemente do publicado no artigo Brasil: refém das usinas a gás que custam caro ao consumidor, as térmicas (10/6) precisam de água para funcionar, muita água. Para se ter uma ideia, as usinas de Pecém I e II, no Ceará, consomem uma quantidade de água suficiente para abastecer uma cidade com 600 mil habitantes, e não 600 pessoas.