Sr. Redator

Fatos nocivos

Acordei cedo, neste domingo (13/6), e fui pegar o Correio Braziliense, já na fls. 3, dei de cara com a coluna Nas entrelinhas, que aborda, de forma elegante e tecnicamente, as maluquices do atual presidente. Sinceramente, não quero imaginar aonde quer chegar esse cara de procedimentos estranhos que, a cada dia, busca criar fatos diferenciados e prejudiciais a toda população, inclusive aos seus seguidores. Por vezes, tento unir fatos históricos de cunhos bizarros, que possam ter ocorrido, mas, infelizmente, não encontro no país algo assemelhado ou parecido. Por exemplo, em 12/6, Dia dos Namorados, o dito cujo deveria estar ao lado da pessoa amada, não está lá. Ele cercado de um bando de marmanjos (motoqueiros), autorizados a acompanhá-lo com as placas das motos encobertas, numa verdadeira afronta às normas vigentes e específicas. Finalizo, infelizmente, esse desabafo, com sentimento de repugnância por atitudes maléficas e de ódio que só trazem e promovem o desencontro e a disputa entre seres humanos.

» Montesquieu T. Alves

Lago Norte

Gratidão

O Caderno de Cidades (7/6/21) encontra, na avenida mais importante de Brasília, motivo para mostrar o compromisso do governador Ibaneis com a revitalização da W3/W2 Sul do Plano Piloto. Após anos de descaso e abandono, essa obra histórica constitui um verdadeiro legado para o comércio da região e um alento para os moradores das 700 Sul e transeuntes. É público e notório que, havendo sensibilidade, espírito público e decisão política é possível sim, que as melhorias nas áreas lindeiras à W3 Sul adentrem ao interior das quadras residenciais no tocante a calçadas, iluminação, remoção e adequação/ordenamento das ocupações irregulares de áreas verdes nas frentes e laterais das casas, bem como a implantação de sistema de segurança também. Gratidão, senhor governador, pelo exemplo de cidadania, urbanidade e respeito ao contribuinte na aplicação dos recursos públicos.

» Amilton Figueiredo,

Asa Sul

Máscaras

Considerando a notícia certa da elaboração de um “parecer visando a desobrigar o uso da máscara por parte daqueles que estejam vacinados ou que foram contaminados” ,sob a competência do Ministério da Saúde à narrativa do meu desabafo, publicado em 1206/2021, fica desfeito, após a veracidade dos fatos, ou seja, o presidente Bolsonaro não determinou de imediato, mas, sim, passou para a pasta pertinente.Estamos juntos presidente. “Brasil acima de tudo. Deus acima de todos”.

» José de S Neto,

Guará II

Homenagem

Flagrado pela Polícia Federal com dinheiro na cueca, o medonho e patético senador Chico Rodrigues(DEM-RR) entra de deplorável pingente no noticiário da morte de Marco Maciel (13/6). Sem pudor, Chico traça, com a maior cara de pau, o perfil do ex-vice-presidente da República, ex-ministro, ex-governador, acadêmico e ex-senador, com palavras que conhece apenas pelo dicionário. E olhe lá: Como homem público de “conduta irretocável”, “respeitado” e “exemplar cidadão”. Homenagem do contra é isso.

» Vicente Limongi Netto,

Lago Norte

CPI da Pandemia

A orgia psicológica que alguns senadores (sem moral devido processos no rabo) fazem em cima de convidados ou testemunhas é de lascar. As pessoas são perguntadas mas não podem concluir raciocínio e respostas. Elas são acuadas como num tribunal de exceção. Mas o foco da CPI do Circo é único, atingir o presidente da república. Não vão conseguir. As perguntas desses oportunistas opositores são sempre voltadas a incriminar o chefe da nação. Perguntam, forçam, apertam o cinto, remoem e fazem verdadeiro terrorismo nojento contra quase todos que ali naquele circo vão para depor. Tentam destruí-los, forçando-os a falar e a comprometer Bolsonaro. Não. Não vão conseguir, repito. Esses arautos da moralidade tentam destruir inclusive a reputação de pessoas como a dra. Nise, Mayra, Pazuello e o ministro Queiroga. Não obterão êxito, pois apesar de não podermos, presencialmente, contestar nossas indignações o fazemos por meio de redes sociais e outros canais. Esses maus parlamentares podem até tentar desmoralizar o governo que deu dinheiro a rodo para covid de estados como Amazonas e que roubaram, mas não conseguirão seus intuitos.

» José Monte Aragão,

Sobradinho