Sr. Redator

CB Correio Braziliense

Democracia

Ventos democráticos e sensatos das eleições israelenses seriam bem-vindos ao Brasil, onde é imensa a polarização do pleito presidencial, entre Bolsonaro e Lula. Em Israel, a coalizão de oito partidos oposicionistas foi fundamental para derrotar e acabar com o que parecia impossível, a era Netanyahu. Nessa linha, no horizonte brasileiro, Bolsonaro e Lula trocam farpas e passeiam na rinha sem dar a mínima para outros possíveis candidatos. Dão a entender que, além deles, não existem adversários. O tempo passa, e caciques de partidos contrários a Lula e Bolsonaro parecem distantes da sabedoria política. Preferem seguir enfadonhos devaneios pessoais. Amontoam especulações, conversas inconclusivas e intermináveis e fartas declarações dúbias. Perdem tempo em costuras que passam longe dos interesses coletivos. São políticos rodados e experientes eternamente fascinados pelo poder. Sem grandeza e desprendimento para trabalhar e exortar união em torno de um candidato que sensibilize e atraia o eleitorado, na disputa com Lula e Bolsonaro.

» Vicente Limongi Netto,

Lago Norte



As instituições

Com a repetição da bravata de que “só Deus me tira daqui”, e a apelação constante ao braço do “meu Exército”, um observador menos atilado poderia pensar que ele ainda não foi apeado do poder, apesar das suas evidentes “dificuldades” mentais, por se tratar de um presidente “forte”. Ora, há um grave erro nisso: ele é um insignificante, não tem “força” alguma, apenas as instituições é que são “fracas”, sem dar um basta a essa situação.

» Lauro A. C. Pinheiro,

Asa Sul



Marco Maciel

Em setembro de 1971, conheci o deputado federal Marco Maciel, eu estava indo ao prédio da Sudene, a serviço do Instituto Joaquim Nabuco de Pesquisas Sociais, hoje Fundação Joaquim Nabuco, ainda na Avenida Dantas Barreto no centro do Recife. Eu me identifiquei e conversamos sobre vários assuntos e, naquela época, fiz várias viagens a Brasília a serviço daquele instituto, e em todas fiz visita ao referido deputado e nos tornamos “bons conhecidos”. Ele sempre muito solícito, educado e de largo sorriso. Com sua partida sábado passado, a imprensa falada e escrita divulgou várias manifestações de importantes intelectuais e políticos elogiando o seu comportamento de conciliador e que teve papel importante na transição da redemocratização do país; mas todos esqueceram de mencionar a sua honestidade, o mais importante para um político. Foram mais de 40 anos dedicados à política, como se diz popularmente: “entrou pobre e saiu pobre”. Que sirva de exemplo e lição para os políticos atuais e os que virão.

» Hortêncio Pereira Brito Sobrinho,

Goiânia (GO)



Fidelidade

Entre os muitos leitores do Correio que enviam cartas para o jornal, admiro especialmente alguns que são fidelíssimos ao bolsonarismo e a sua necropolítica. Deram um codinome à CPI da Pandemia e tratam a comissão de CPI do Circo. Acho, como eles, que há muitos senadores envolvidos em falcatruas, foram alvo da Lava-Jato e de outras denúncias que reduzem, e muito, a credibilidade deles. Mas, convenhamos, as revelações que têm vindo à tona reforçam e tornam fatos as suspeitas que grande parte dos brasileiros tinham: o governo foi negligente e irresponsável com a saúde pública. Resistiu o quanto pôde, por um negacionismo hediondo, à compra da vacina. A imunização poderia ter começado antes e avançado muito. Documentos das embaixadas brasileiras mostraram que a Pfizer não fez diferenciação entre o Brasil e outras nações nem impôs “cláusulas draconianas”, como afirmou o capitão mandatário — os termos do contrato eram os mesmos para todos os países. Mas, em vez de providenciar vacinas, o governo insistiu em medicamentos ineficazes, descartados pela ciência para o enfrentamento da covid-19. Colocou à frente do Ministério da Saúde e reduziu a ajudante de ordem um general incapaz para o cargo, mas subserviente aos caprichos infundados do capitão. Nada contra a ideologia de extrema direita dos missivistas, mas é preciso ter bom senso, e não seguir como aliado da anticiência e da reprodução de mentiras, até em respeito aos quase 500 mil mortos.

» Giovanna Gouveia,

Águas Claras