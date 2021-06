Sr. Redator

CB Correio Braziliense

Morador de rua

Temperaturas despencam. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as baixas temperaturas devem ser constantes nos próximos dias. O inverno nem começou e estamos sofrendo com essa semana gelada em vários estados do Brasil. Nós, que somos privilegiados, não podemos esquecer dos moradores de rua. A hora de ajudar é agora. Todos nós temos algum agasalho ou cobertor que não usamos em casa. Vamos doar, porque o frio está muito intenso e muita gente está nas ruas precisando.

» José Ribamar Pinheiro Filho,

Asa Norte



Mudanças

A população brasileira, como eu, deve estar, em sua maioria, querendo, de imediato, agendas positivas para o país. Quer o avanço rápido da vacinação para que almas sejam salvas e que a vida possa retornar à normalidade sem as restrições impostas pela pandemia. Quer providências de suas lideranças para minimizar o sofrimento, principalmente, dos mais carentes e que foram duramente afetados por esse infortúnio. Almeja as mudanças que possam colocar o Brasil nos trilhos que a conduzem ao destino que ela merece, sem essa polarização absurda de consequências funestas. Deve não estar mais suportando essa incessante busca pelo poder, pelos mesmos de sempre que, para alcançar seus objetivos torcem, inclusive, para o famigerado “quanto pior melhor” aos seus adversários. Quer ética na política sem essa corrupção que empobrece, envergonha e atormenta a nação. Quer uma Suprema Corte ética, isenta, cujas decisões sejam, sempre, a favor da população, e que os seus ministros não fiquem à mercê dos poderosos a quem devem favor e parecem prestar contas, como foi o caso gritante de um ex-presidente da República.

» Vilmar Oliva de Salles,

Taguatinga



Voto impresso

Mais uma bobagem ganha corpo no Brasil, inclusive entre políticos: a ideia de voto impresso. Ao longo de anos de uso de urnas eletrônicas, tentou-se questionar a segurança do atual sistema de votação. Até agora, sem provas de qualquer fraude eleitoral. Tentativas de ataque cibernético foram detectadas a tempo. Por outro lado, o voto impresso é a desculpa perfeita para a recontagem de votos. Sem falar na possível prática de controle de votos por milícias e afins. Se aprovado, pode custar pelo menos R$ 2,5 bilhões aos cofres públicos ao longo de 10 anos (previsão do TSE em 2018). Dinheiro jogado fora. Parece que o Brasil não quer andar pra frente..

» Marcos Paulino,

Águas Clara



Witzel

O depoimento do ex-governador do Rio de Janeiro Wilson Witzel está mais para campanha eleitoral que a de um investigado ou depoente. A todo momento, ele procura culpar o governo federal para agradar o relator da CPI da Pandemia, que só não ri e o aplaude porque a encenação é vista em todo o país, e os eleitores estão de olhos e ouvidos bem atentos. Não votei no Bolsonaro nem no PT.

» Josuelina Carneiro,

Asa Sul



O meu Brasil

Com o exército cooptado, o maior mandatário do Brasil, raso em educação, “abre as asas sobre nós.” Em campanha, fora da lei, desfila com seus acólitos, com o escárnio estampado no rosto debochado. As motos devem alegrar muito o povão que está vivendo basicamente de esmola e ração proporcionada pelos mais favorecidos. Enquanto a população chora seus mortos, cercada por um Legislativo parcialmente vendido, tendo de quebra um Judiciário engessado, por suas próprias regras, aceitando diuturnamente todo tipo de ousadia. Enquanto o ministro do Meio Ambiente enche as burras, “lindo, leve e solto”. Aproveitando o espaço, a caravana pandêmica dominical passa. Enquanto a CPI promete punição, “um tal” de Quiroga, na retaguarda, administra nossa saúde. Escolas sem aulas, postos sem vacinas. Comerciantes ao largo, sem fiscalização, forjam uma inflação, aumentando sem pudor o preço das mercadorias. Nossa tranquilidade está baseada e afiançada por um presidente que arrota ignorância e debocha do seu próprio ministério, carregado de “quem nunca comeu melado”. O homem está à vontade para arquitetar sua reentrada, baseada na sua tão sonhada eleição à base de papelzinho. Assessorado por seu “gabinete” extracurricular já está se sentindo Maduro.

» Alice de Carvalho Martins Alves,

Núcleo Bandeirante