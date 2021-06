Sr. Redator

CB Correio Braziliense

Energia

O Brasil chegou à situação extrema no que concerne à produção de energia. Isso acontece a ponto de se buscar como fonte de alternativa a energia térmica. A energia proveniente da queima do carvão se constitui na fonte mais poluidora do meio ambiente. Uma alternativa seria aquela que resulta da fonte de gás. Contudo, levar o mesmo para regiões, onde não existe estrutura para tal, teria um custo inadmissível. Uma vez que a situação de nossos reservatórios é caótica, e que se deve evitar energias poluidoras, e considerando o custo do investimento na energia provinda do gás, por que não investir em energia solar e eólica? Que o país busque alternativas com fontes de energia limpa, com menor investimento. Esse é o caso do aproveitamento do metano que está no lixo orgânico. São alternativas de médio prazo. Caso contrário, será necessário o racionamento, o que , para a economia, seria um enorme prejuízo.

» Enedino Corrêa da Silva,

Corrupção

Nada como olhar com cuidado cada uma das partes de alguma coisa para ter uma ideia mais exata do todo. A máquina pública brasileira, como revelam quase todos os dias fatos trazidos à luz do Sol, transformou-se durante os treze anos e meio dos governos de Lula e Dilma Rousseff no maior pesqueiro privado do mundo para o desfrute de ladrões do erário, era chegar à beira da água, jogar o anzol e sair com uma refinaria para a Petrobras, uma hidrelétrica no Xingu ou mesmo um trem-bala, se você fosse uma empreiteira de obras amiga íntima do presidente da República como a Odebrecht, a OAS, a Andrade Gutierrez. Também podiam rolar duas dúzias de ambulâncias, lanchas para o Ministério da Pesca ou o patrocínio de um show de axé no interior do Nordeste. Roubaram-se sangue humano dos hospitais, leite das crianças nas escolas e sondas para encontrar petróleo no fundo do mar. Houve quadrilhas operando a toda na venda de livros didáticos ao Ministério da Educação, ou na compra, com dinheiro dos fundos de pensão das estatais, de ações de empresas falidas. Pense, em resumo, numa insânia jamais cometida na história mundial da corrupção: haverá precedentes nos governos Lula-Dilma. Muita gente não tem mais paciência nem tempo para ficar olhando de perto cada episódio da roubalheira desesperada dos três governos e meio do PT. Muito justo, até porque a tarefa seria impossível. Mas de tempos em tempos vale a pena relembrar.

» Renato Mendes Prestes,

Dono do mundo

Para repudiar as cansativas e deploráveis sandices, grosserias e bravatas de Bolsonaro, não preciso acrescentar nada.Nem perder meu precioso tempo. Basta recordar o que postei nas redes sociais, em 8 de maio de 2020, com o título “Agressivo e irresponsável”: Bolsonaro envergonha os brasileiros aos olhos do mundo. O mito de meia pataca é destemperado. Faz questão de zombar da ciência e dos médicos que recomendam usar máscara. Faz tudo errado. A máscara sofre nas mãos dele. Coloca. Coça o rosto. Põe no queixo. Tira fotos. Abraça apoiadores. Tudo leva a crer que deseja preservar eleições, e não vidas. Xinga a tudo e a todos. Acorda com raiva do mundo, chutando o pé da cama. Ansioso para sair do carro e disparar o monte de tolices diárias para jornalistas na entrada do Alvorada. Manda o repórter calar a boca. Grosseiro, vocifera e ameaça quem tem a audácia de discordar dele. Mete os pés pelas mãos. Enfiou na cabeça que é o dono do mundo — inclusive das Forças Armadas e da Constituição. Inacreditável.

» Vicente Limongi Netto,

Drogas

Milhões de jovens são dependentes químicos. Miseráveis mortos-vivos sem futuro. Consumo de drogas é o epicentro da violência na sociedade, um cancro disseminando pobreza e doença mental. Assistencialismo ao viciado não resolve, Repressão ao narcotráfico é um trabalho de enxugar gelo. São vultosos recursos públicos, indo pelo ralo do desperdício. Família, escola e igreja fracassaram como agentes sociais para educação. Numa tentativa ainda de controlar o mal, só resta ao Estado endurecer as leis ou liberar.

» Marcelo de Lima Araújo,

Ataque

Está em curso, no Congresso, projeto de Lei que quer limitar ainda mais o direito de greve e de manifestações públicas em geral tanto de trabalhadores quanto da população em geral contra o governo e autoridades . Este projeto é um verdadeiro acinte à Constituição e aos direitos civis em geral. Se tal projeto for aprovado, será um risco enorme à nossa ameaçada democracia. O Supremo Tribunal Federal tem de declarar inconstitucional mais esse ataque contra a sociedade civil brasileira .

» Washington Luiz Souza Costa,

