Sr. Redator

Ricardo Salles

Antes tarde do que nunca

Lá se foi Ricardo Salles

Que ao nosso meio ambiente

Causou grandes males

Garimpeiros, madeireiros

Pecuaristas e agricultores

Ah! quanta destruição da biodiversidade

Ah! quanto fogo e barulho de motores

Vá Ricardo Salles

Sua saída merece uma festa

Você fez vista grossa

Você foi nocivo à nossa imensa floresta

Flautim, Sete cores

Choquinha estriada e Cardeal

Ah! Hoje os pássaros estão cantando

Por terem se livrado de um grande mal

» Jeovah Ferreira,

Taquari



Ilusão

Iludem-se aqueles que imaginam que a queda do antiministro Ricardo Salles, atolado em denúncias de corrupção, mudará a política ambiental do país. O sucessor é variante da mesma cepa. Salles, com a ajuda dos ruralistas e outros antiambientalistas do Centrão, deixou um legado de plataformas para a continuidade da destruição do meio ambiente, que favorece os tradicionais desmatadores, garimpeiros e tantos outros que conspiram contra a natureza e o futuro do país. O Centrão, com abomináveis parlamentares irresponsáveis, denunciados por corrupção, base de apoio ao pior governo desde a redemocratização, caminha na direção estabelecida pelo inquilino do Planalto. A Comissão de Constituição e Justiça, desgraçadamente, sob o comando de uma bolsonarista radical, aprova projeto contra a vida dos povos indígenas, guardiões das florestas. Mais uma plataforma para impulsionar a política genocida do bolsonarismo, que tem como alvo índios e quilombolas, entre outras comunidades tradicionais. A desumanização do Brasil, a partir de 1º de janeiro de 2019, é uma das maiores evoluções em curso no planeta, com retrocessos e desrespeitos a todos os valores que tornam as pessoas diferentes dos seres irracionais. É a base de políticas públicas construídas pelo ódio à população, negacionista do mais elementar valor civilizatório: o direito à vida. O comportamento do governo em relação à pandemia torna inconteste o desprezo do bolsonarismo pela sociedade brasileira.

» Assis Bhenz Mesquita,

Lago Sul



Exagero

Impressionante como essa pandemia está deixando as pessoas apavoradas, quase alienadas, quanto ao uso de máscaras. A máscara facial é um acessório importantíssimo para a prevenção do coronavírus. Deve-se usá-la, obrigatoriamente, em ambientes fechados como elevadores, aviões, supermercados, padarias, etc, e em ambientes com aglomeração de pessoas. Felizmente, são poucas as pessoas que transgridem essas prescrições, como o presidente da República e seus asseclas, aliás, dando um péssimo exemplo para a população brasileira. Mas o que me chama mais a atenção é o oposto: pessoas exagerando no uso de máscaras! Não entendo como uma pessoa, fazendo caminhada ou andando de bicicleta, sem ninguém por perto, faz questão de usar máscara! Será que não sabem que é mais salutar respirar o ar puro do que inspirar o seu próprio gás carbônico?

» Paulo Molina Prates,

Asa Norte



Manifestações

Entendo que essas manifestações que vêm ocorrendo nos estados e municípios contra o governo do presidente Bolsonaro terão que ser repensadas pelo os seus organizadores. Sabe por quê? Porque quando uma grande parte dos participantes vão às ruas empunhando as bandeiras dos seus partidos políticos, fica a sensação de que estão ali defendendo os seus interesses, eleger um dos seus líderes partidários. Isso para centenas de milhares de outros eleitores, assim como eu, entendemos que essas manifestações perdem o seu objetivo maior, que é a insatisfação da maioria dos brasileiros com um governo conhecido como genocida que virou as costas para as famílias que perderam para a covid-19 seus entes queridos, hoje chegando a quase seiscentos mil mortos, e com a falta de vacinas esses números de mortos correm o risco de dobrar. Com objetivo de mostrar as nossas insatisfações a esse governo e ao mundo, sugerimos aos organizadores que nas próximas manifestações que em vez da presença das bandeiras partidárias, cada um dos participantes vista uma peça de roupa preta, e levando consigo um pedaço de pano preto em respeito e luto aos mais de 500 mortos pelo a covid-19.

» Evanildo Sales Santos,

Gama