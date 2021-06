CB Correio Braziliense

Após a revelação de prevaricação do presidente, os camisas amarelas terão coragem de ir às ruas pedir impeachment?

Eduardo Pereira — Jardim Botânico



Queiroga quer que brasileiros tomem a segunda dose da vacina. O poderoso chefão vai ficar contrariado.

Joaquim Honório — Asa Sul



Finalmente, a cara da W3 Sul começa a mudar. Já não era sem tempo, pois é a mais bela avenida de Brasília.

Márcia Alves — Asa Sul



O desprezado município de Águas Lindas tem vacina para a população. No DF, impera a seletividade até entre profissionais que estão expostos no exercício do seu trabalho.

Antônio Almeida — Guará