CB Correio Braziliense

Em entrevista ao jornalista Roberto Cabrini (TV Record), a esposa do criminoso Lázaro Barbosa afirmou que “eles conseguiram o que queriam”, referindo-se ao desfecho e aos policiais. Faltou complementar: Lázaro também.

Milton Córdova Junior — Vicente Pires



O Lázaro de hoje nada mais é que o Riobaldo contado e explicado na obra de Guimarães.

Eriston Cartaxo — Setor Noroeste



CPI da Covid: conheceremos a verdade, e a verdade nos libertará desse governo farsesco.

Eduardo Pereira — Jardim Botânico



Como é que pode particulares terem lucro milionário, explorando madeira dentro da Floresta Nacional do DF? Só mesmo no Brasil para acontecer estes absurdos. Cabe à polícia investigar com rigor.

Washington Luiz Souza Costa — Samambaia