No mundo real, os títulos brasileiros atraem uma procura robusta. No Brasil do embuste, a economia despiora. Surreal.

José Matias-Pereira — Lago Sul



Vacinagate ou guerra de quadrilhas sob manto oficial?

Fernando Carlos Wanderley Rocha — Condomínio Solar de Brasília



Quem estuda na Wizard sai falando inglês ou permanece em silêncio?

Vital Ramos de Vasconcelos Júnior — Jardim Botânico



PL 490: por questão de justiça, é preciso mudar o nome da Funai para Funerária Nacional de Índios.

Giovanna Gouveia — Águas Claras



Ouvir Pasquales! Wizards desprezai.

Eriston Cartaxo — Setor Noroeste



Estranho combate desse governo. A vacina para a corrupção é a corrupção da vacina.

Eduardo Pereira – Jardim Botânico