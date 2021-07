Triunfo no apagar das luzes

CB Correio Braziliense

O Palmeiras escolheu a forma de vencer o Internacional, ontem, em Porto Alegre. O time, que saiu na frente no começo, optou por desacelerar o jogo para ser fatal em uma das suas maiores armas, o contra-ataque. Deu certo: após levar o empate, ficou com um menos, chamou o adversário para o seu campo e fez o gol da vitória aos 44 do segundo tempo, justamente em sua jogada mais mortal. Assim, segue firme na parte de cima da tabela do Brasileirão.

Abel Ferreira resolveu reforçar o lado esquerdo da defesa e mandou a campo o time com três zagueiros. Na frente, o começou o jogo ocupando o ataque. Com o controle da partida, o Palmeiras abriu o placar aos nove minutos. Após cobrança de escanteio de Gustavo Scarpa, a bola sobrou para Raphael Veiga na entrada da área. Ele bateu de primeira, cruzado, e Deyverson, bem posicionado, completou com a pé direito.

O Inter estava devagar na saída para o ataque. O time chegou pouco ao gol nos primeiros 15 minutos. O Palmeiras, por sua vez, usou os contra-ataques, mas não conseguia encaixar o passe. Com sinais de evolução, os gaúchos perderam chance de empatar com Yuri Alberto e Edenilson. O goleiro Jailson pegou as duas tentativas.

Com a ideia era se fechar e atrair o Inter para matar o jogo nos contra-ataques, o Palmeiras se fechou e abdicou do ataque. Porém, pagou um preço alto. Aos 15 minutos, o zagueiro chileno Kusevic, de forma infantil, fez pênalti em Caio Vidal. Acionado pelo VAR, o árbitro marcou a infração e expulsou o palmeirense. Na cobrança, Edenilson, com muita categoria, empatou a partida. Com um a mais, o Inter foi buscar o resultado, mas não foi efetivo.

Aos 44, levou o golpe fatal. Em contra-ataque, Danilo Barbosa cruzou rasteiro para Danilo marcar o segundo gol alviverde — ele pegou de um jeito estranho na bola, que subiu, mas caiu mansamente no gol. “Nao acreditei. Ela foi lentamente por cima, mas Deus abençoou. Estou mais feliz pela entrega da equipe. Infelizmente demos o azar de o Kuscevic ser expulso, mas corremos por ele e por todos”, disse o heroi alviverde.



Série A

PJVSG

1. Bragantino17758

2. Athletico-PR16758

3. Palmeiras16855

4. Fortaleza15846

5. Santos12832

6. Juventude1283-2

7. Bahia11832

8. Atlético-GO10632

9. Atlético-MG1073-1

10. Corinthians10820

11. Fluminense1082-2

12. Flamengo9532

13. Ceará972-1

14. Internacional982-4

15. Sport681-3

16. América-MG681-4

17. São Paulo580-5

18. Cuiabá450-1

19. Chapecoense480-7

20. Grêmio260-5

8ª rodada

Ontem

Fluminense 1 x 4 Athletico-PR

Fortaleza 3 x 1 Chapecoense

Internacional 1 x 2 Palmeiras

Bahia 3 x 4 América-MG

Santos 0 x 0 Sport

Juventude 2 x 0 Grêmio

Corinthians 0 x 0 São Paulo

Hoje

16h Bragantino x Ceará

19h Atlético-MG x Atlético-GO

20h30 Cuiabá x Flamengo





Majestoso sem emoção

O clássico entre Corinthians e São Paulo, disputado ontem na Neo Química Arena, retratou exatamente a campanha dos dois rivais paulistas nas primeiras rodadas da Série A do Campeonato Brasileiro. Em jogo com poucas soluções ofensivas, nenhuma das duas equipes conseguiu envolver o rival em ritmo suficiente para conquistar os três pontos. Tamanha ineficiência resultou em um empate, por 0 x 0.

Se o quesito defesa fosse o mais importante do futebol, o clássico teria sido mais efeitivo. Melhor jogador alvinegro na largada da competição nacional, Gustavo Mosquito foi vigiado de perto pelos são-paulinos e pouco fez. Os zagueiros do Corinthians também se portaram bem e anularam Benítez e outras soluções tricolores. A melhor chance do primeiro tempo veio justamente de um defensor: Gil acertou a trave de cabeça.

No segundo tempo, os times evoluíram e passaram a incomodar os goleiros. Aos nove, Volpi parou Jô. Dois minutos depois, levou a melhor em finalização de Fagner. A partir dos 20, foi a vez de Cássio se destacar. Primeiro, segurou tentativa de bicicleta de Liziero. Aos 28, na melhor criação ofensiva do tricolor, o camisa 12 espalmou chute de fora da área de Nestor. No rebote, Rigone bateu de primeira e novamente parou no arqueiro alvinegro.

E foi só. Para dois times com a necessidade de pontuar para evoluir na tabela de classificação, Corinthians e São Paulo ficaram devendo em Itaquera. Com dez pontos, o alvinegro está na décima colocação. Para o tricolor, a situação é ainda mais dramática. Ainda sem vencer na competição nacional, o time ocupa a 17ª colocação, abrindo a zona de rebaixamento para a Série B.

O resultado manteve um tabu. O alvinegro ainda não perdeu para o tricolor em um total de 15 jogos desde a inauguração de sua arena. “Foi um jogo equilibrado, um clássico. Clássico, às vezes, não pode se expôr e manter um padrão. É jogo aberto, teve confusão no final, mostra empenho e entrega”, analisou o goleiro Cássio ao deixar o gramado.





Em MT, Flamengo mira fim da irregularidade contra o Cuiabá

O Campeonato Brasileiro, até agora, tem sido de vitórias e derrotas para o Flamengo. Exatamente, um triunfo e um revés, nesta ordem, nas últimas quatro rodadas. Para tentar acabar com essa irregularidade, o time carioca vai visitar o Cuiabá, às 20h, na Arena Pantanal.

O Fla vem de uma inesperada derrota para o Juventude, no encharcado gramado do estádio Alfredo Jaconi. Foi o primeiro jogo do time carioca fora de casa. Hoje, terá nova chance para somar pontos longe do Rio de Janeiro, o que reduziria a desvantagem da equipe para os líderes da tabela.

A equipe comandada por Rogério Ceni tem nove pontos em cinco jogos e ocupa apenas o 12º lugar da classificação. No entanto, o atual bicampeão brasileiro tem aproveitamento suficiente para brigar pelo G-4. Do outro lado, terá um rival que já briga contra a degola. O Cuiabá é apenas o 18º.

O rubro-negro não terá Diego Alves, vetado por precaução. O titular no gol deve ser Gabriel Batista. Em compensação, Ceni terá o retorno do zagueiro Rodrigo Caio, poupado no fim de semana. Ele voltará a formar dupla na defesa com Willian Arão.

Novamente, a esperança de gols do time carioca na partida está na dupla Pedro e Bruno Henrique. Os dois, destaques do Flamengo nas primeiras rodadas do Brasileirão, estão novamente confirmados como titulares.

Apesar da força do adversário, o Cuiabá aposta na evolução do time, o que já foi verificado nos empates com o São Paulo e o Sport. O time só vai ter uma baixa, o lateral João Lucas, jogador que ainda tem vínculo com o clube carioca.





Santos vai mal, empata em casa e perde chance de subir

O Santos perdeu a chance de aumentar a sequência de bons resultados. Ontem, o alvinegro recebeu o Sport, na Vila Belmiro, mas, com uma atuação abaixo, o time foi ineficaz ofensivasamente e não conseguiu furar a retranca dos pernambucanos, provocando um 0 x 0 sem grandes emoções.

Durante os primeiros 45 minutos, o Peixe povoou o ataque, mas não incomodou o goleiro Mailson. Acuado, o Sport finalizou no alvo somente aos 41. No segundo tempo, os times seguiram com dificuldades. Na melhor chance, aos 28, Kaio Jorge acertou o travessão, viu a bola bater nas costas do goleiro, que reagiu rápido e pegou em cima da linha. "Sabiamos que seria assim. O time veio fechado, não querendo jogar. Não conseguimos entrar na retranca”, lamentou Camacho.