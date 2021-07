Artigo: A tetracampeã mundial voltou

MP Marcos Paulo Lima

Ao eliminar a favorita Bélgica, a Itália repete o script de outras duas potências do futebol. Há 25 anos, França e Inglaterra chegaram à Eurocopa de 1996 em depressão. Falharam nas Eliminatórias para a Copa do Mundo dos Estados Unidos (1994), iniciaram processo de reconstrução e deram resposta imediata no torneio continental.

A França terminou em terceiro lugar nas Eliminatórias da Europa para o Mundial dos EUA num grupo que teve Suécia e Bulgária como classificados. A Inglaterra encerrou atrás de Noruega e Holanda. Franceses e ingleses tiveram de assistir à Copa de 1994 da poltrona, pubs e bistrôs. Dois anos depois, chegariam às semifinais da Euro-1996.

A reação da Itália é parecida. Em 2017, fracassou na repescagem das Eliminatórias para a Copa de 2018 contra a Suécia. Não disputou o Mundial pela primeira vez desde 1958.

Dois anos depois, a Squadra Azzurra ressurge forte. Assim como França e Inglaterra na Euro-1996, está classificada para as semifinais. Vitória heroica diante da Bélgica. Dominou o primeiro tempo e soube sofrer, termo da moda, na etapa final. Há 25 anos, a França desbancou a poderosa Holanda nas quartas. A Inglaterra superou a Espanha.

França e Inglaterra foram eliminadas na semifinal da Euro-1996 por República Tcheca e Alemanha, respectivamente, na decisão por pênaltis. A França contava com os jovens Zidane (23 anos), Thuram (24), Barthez (24), Karembeu (25) e Lizarazu (26), que levariam o país, dois anos depois, ao primeiro dos dois títulos da seleção na Copa do Mundo.

A Itália tem tudo para fazer mais nesta Eurocopa do que França e Inglaterra em 1996. Considero o estágio do trabalho de Roberto Mancini mais avançado na comparação com o de Luis Enrique na Espanha, que eliminou a Suíça na decisão por pênaltis. A trupe de Mancini é sólida. Completou 32 jogos de invencibilidade. Está a três do recorde, do Brasil, de Zagallo, de 1996; e da Espanha, de 2009. Ostenta 14 triunfos consecutivos.

Ontem, a Itália confirmou a ida a Londres, sede das semifinais contra a Espanha. Espera ficar por lá até o próximo dia 11, data da final do torneio contra Inglaterra, Ucrânia, Dinamarca ou República Tcheca.

A Itália tentará conquistar a Euro dois anos depois de ficar fora da Copa do Mundo. Seria um senhor feito que somente três seleções do Velho Mundo conseguiram. A extinta Tchecoslováquia não bateu o ponto na Copa de 1974, mas deu a volta olímpica na Euro-1976. A Holanda ficou fora da Copa de 1986 e ganhou o título continental em 1988. A Dinamarca não esteve no Mundial de 1990 e levou a taça em 1992. A Itália tem tudo para ser o quarto — e maior exemplo.