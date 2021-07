Sair do armário é necessário

AD Ana Dubeux

(crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)

Na última quinta-feira, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, assumiu a homossexualidade em rede nacional. Não posso dizer com a mesma propriedade de um estudioso o tamanho do impacto que a atitude dele tem para a luta contra o preconceito. Mas acredito que é um passo importante.

Contra o fato, há a contradição explícita de ser o que é e, ainda assim, apoiar Jair Bolsonaro, claramente homofóbico, nas últimas eleições. Ou de pertencer a grupo político nunca identificado com as causas LGBTQIA+. O presidenciável ganhou milhares de seguidores e virou campeão de buscas no Google, mas também recebeu críticas e acusações de oportunismo político. E a cobrança é tão válida quanto a confissão. Faz parte da discussão.

Dito isso, a verdade é que um político se declarar homossexual não é feito comum. Se fosse, até a repercussão diante da declaração não tomaria tamanha proporção. Num país que mata em série gays, transsexuais, travestis e que trata a livre escolha do ser humano em relação à sua sexualidade como um crime passível de punição, menos ainda.

O ato dele é pessoal e político, embora o próprio não o entenda como uma bandeira de luta necessária, como o fazem os representantes dos grupos LGBTQIA+ eleitos por partidos de esquerda. Esses sofrem preconceitos diários e ameaças, inclusive no exercício do trabalho no Legislativo, mas destinam o mandato à causa.

O Brasil tem um caminho tão longo a percorrer para se tornar mais justo e inclusivo que ouso acreditar que só o fato de Eduardo Leite se declarar homossexual já é um passo importante, tanto quanto necessário.

Revela que valores humanos, como a verdade e a liberdade, são direitos inalienáveis. Mostra que todos, independentemente de cor, raça, credo e ideologia política, podem e devem ser o que são, sem negligenciar suas características e escolhas, sua forma de viver com plenitude, seu jeito de se relacionar.