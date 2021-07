Bons resultados da vacinação

CB Correio Braziliense

Nos Estados Unidos, no primeiro pronunciamento à nação depois de tomar posse como presidente, Joe Biden prometeu chegar ao feriado de 4 de julho, Dia da Independência, com 70% dos adultos vacinados com pelo menos uma dose contra a covid-19. A data simbolizaria o marco da volta à normalidade, interrompida pela pandemia. Não conseguiu, mas chegou bem perto da meta: até o último domingo, 66,8% dos americanos com 18 anos ou mais haviam tomado ao menos uma dose. No caso da população total, 54,7% tinha sido vacinada com ao menos uma inoculação, e 47,1% com a imunização completa. No entanto, a boa notícia é que, desde a promessa do democrata, a média semanal de mortes provocadas pelo vírus desabou 93,6%. Despencou de 3.366 para 214. E, nos últimos seis meses, nada menos que 99,5% dos óbitos por coronavírus foram de pessoas não vacinadas. No Twitter, Biden comemorou: “A América está voltando”, escreveu.

Enquanto a vida nos EUA começa a voltar ao normal, o Brasil registra em torno de 50% dos adultos vacinados com ao menos uma dose. Mas menos de 15% da população total foi completamente imunizada. Mesmo assim, em boletim na semana passada, a Fiocruz apontou queda na média de mortes por covid-19 e diminuição na taxa de ocupação de leitos de UTIs no país. E as relacionou à vacinação. Mas alertou que tanto a média de casos como a de óbitos continua em patamares elevados. Por isso, defendeu, o ritmo da vacinação precisa ser mais intenso. E advertiu que as medidas protetivas contra o coronavírus não podem ser relaxadas.

Ainda que os EUA estejam bem à frente do Brasil na vacinação, autoridades em saúde do país alertam para o avanço do contágio da temida variante Delta entre os americanos. Sobretudo num momento em que a Casa Branca encontra dificuldade em ampliar a imunização. Na Europa, diversos países enfrentam problemas com o aumento de casos provocados por essa cepa, identificada primeiramente na Índia. No Reino Unido, o primeiro-ministro, Boris Johnson, decidiu seguir recomendações de cientistas e adiou para este mês o fim das restrições contra a covid-19. Portugal instaurou toque de recolher. E governos da França, Itália e Alemanha discutem medidas.

No Brasil, hoje, a cepa predominante é a Gamma, segundo estudos da Fiocruz. Mas, até ontem, a variante Delta havia sido identificada em cinco estados. A alta capacidade de transmissão dessa mutação é o que mais preocupa especialistas. “Se acontecer um estouro da Delta, infelizmente, a gente vai ver o que já vimos com a Gamma”, diz o cientista de dados Isaac Schrarstzhaupt, coordenador da Rede Análise Covid-19. “Primeiro, vimos as pessoas piorando, os números crescendo e, depois, confirmamos que era a Gamma”, conta. Ou seja: além de acelerar a vacinação, o país precisa ter foco no controle da disseminação, não afrouxar nas ações restritivas em vigor e incentivar medidas protetivas, como o uso de máscaras e o distanciamento social.

Para sempre Legião

Acompanhei a trajetória da Legião Urbana desde o início. Aliás, a primeira vez que vi Renato Russo em cena foi em 1980, no porão do Cafofo, barzinho alternativo, na 407 Norte, do hoje pianista e maestro Rênio Quintas. Ali, nas tardes de domingo, à frente do Aborto Elétrico, ele reunia jovens adeptos do punk rock em Brasília. Mas só viemos conversar três anos depois, quando, ao lado de Flávio Lemos (Capital Inicial) e Gutje (Plebe Rude), esteve no Correio para divulgar um festival que iria ocorrer no auditório da Associação Brasileira de Odontologia, na L2 Sul. A matéria publicada pelo jornal tinha como chamada Os punks estão chegando. Eles vão abrir a Temporada de Rock.

Cobri o festival e, a partir dali, mesmo ligado à MPB, passei a prestar atenção em Legião Urbana, Capital Inicial, Plebe Rude, Detrito Federal e Escola de Escândalo, bandas responsáveis por, na década de 1980, colocar Brasília no mapa da música popular brasileira.

Quando assisti a show em que Renato Russo dividiu o palco com a paulistana Cida Moreira, na Sala Funarte (hoje Cássia Eller), fiquei impressionado com a faceta de intérprete do vocalista da Legião. Ele mostrou algumas das músicas que viriam a fazer parte do disco de estreia da Legião, banda que havia formado com Dado Villa-Lobos, Marcelo Bonfá e Negrete. Mas o que guardei na memória foi o duo que ele e Cida fizeram na recriação de Summertine (George Gershim), clássico do blues imortalizado por Janis Joplin.

Como repórter, marquei presença em todos os shows da Legião na cidade — do primeiro, que fez no Teatro da Escola Parque, ao último, histórico e tumultuado no antigo Estádio Mané Garrincha. Entrevistei Renato em diversas ocasiões, tanto aqui na capital quanto no Rio. Ali, uma das vezes foi no teatro do Hotel Nacional, em São Conrado, no intervalo entre apresentação de Gal Costa, músicos brasileiros e estrangeiros em homenagem a Tom Jobim; e a de Chuck Berry Little Richard, pelo Free Jazz Festival.

Fiquei sensibilizado com a morte de Renato Russo e me alegrei quando, anos depois, Dado Viila-Lobos e Marcelo Bonfá se juntaram e saíram em turnê pelo país com shows em comemoração aos 30 anos do primeiro disco da Legião Urbana, do Dois e do Que país é este?. Por decisão da 4ª turma do Superior Tribunal de Justiça, os dois, que estavam impedidos, poderão voltar a levar as músicas da banda, em shows, para os legionários.

Mas, voltando a Renato Russo, fico imaginando o que o autor de Que país é este? (1978), se vivo estivesse, escreveria sobre o Brasil dos tempos de agora em que mais de 500 mil pessoas, vítimas da covid-19, perderam a vida, por não terem sido devidamente assistidas por um governo negacionista, sem empatia pelo próximo.

Cenário ruim

Reza um velho ditado que Congresso forte corresponde a presidente da República fraco. Nele, parece basear-se Jair Bolsonaro, quando reclama do excesso de ativismo do parlamento, que estaria por essa via subtraindo-lhe poderes. Pode ser que assim seja, mas pode ser que não seja assim que venha a ser mais adiante na cena eleitoral, de olho na qual atuam partidos e políticos. Tudo depende da perspectiva. Olhando hoje, o panorama mostra-se bastante desfavorável ao presidente: Legislativo atuando em faixa própria, postulantes à sua sucessão mexendo-se desde já e todos pertencentes ao campo que o elegeu em 2018, popularidade em queda inédita para um governante que normalmente estaria vivenciando parcialmente os dois anos e meio de seu governo com a boa vontade do país. No entanto, hoje, clima de conflitos, em maioria produzidos no Palácio do Planalto, economia empacada, desemprego alto, desacerto na equipe, 525 mil mortos pela covid-19, o surgimento de um problema a cada dia a ponto de obscurecer algumas ações positivas executadas. Olhando adiante, porém, é possível projetar um cenário diferente daquele em que transitam as piores perspectivas, que no momento parecem as mais plausíveis. Obviamente, uma virada da chave do infortúnio depende da economia deslanchar, a volta do emprego e a imunização de toda a população. Mas tal melhora está sujeita, sobretudo, ao andamento de suas ações e relação no ambiente político.

Renato Mendes Prestes, Águas Claras



Eleições

O missivista Ricardo Pires, em carta (3/7), coloca muito bem a necessidade que se faz do surgimento de uma terceira via em 2022. De fato, o povo brasileiro se sente muito frustrado com os dirigentes de nosso país nos últimos tempos. Saímos de um governo de cerca 15 anos que arrasou com o nosso país, com denúncias e processos de corrupção como mensalão, petrolão, o BNDES financiando obras no exterior em vez de ser no Brasil, e acabando com uma presidente sofrendo impeachment por corrupção. Como consequência, elegemos um novo presidente que representava a antítese do governo anterior, mas que faz um governo frustrante em plena pandemia que assola o nosso país. Negacionista ao extremo, contra o uso de máscaras, botando em dúvida a eficácia de vacinas, chamando de idiotas quem fica em casa com receio dessa calamidade, sem dar bola aos mais de meio milhão de mortos, enfim, fazendo o inverso que o líder de uma nação deveria fazer. Urge que apareça alguém para 2022. Senhores senadores Gilberto Kassab e Álvaro Dias, presidentes de partidos políticos, que tal convidar cidadãos, acima de qualquer suspeita, para se filiarem aos seus partidos e os lançarem para presidente da República em 2022, como alternativa dessa polarização desgraçada entre Bolsonaro X Lula? Refiro-me às figuras impolutas de Gil Castelo Branco e à ministra Eliana Calmon. Duvido que apareça alguém que fale mal de qualquer um dos dois. Pensem a respeito.

Paulo Molina Prates, Asa Norte



Excesso de partidos

Como assinantes desse renomado veículo de comunicação que, por último, vem dando ênfase a publicações falando mal do presidente da República, num momento em que o conjunto dos recursos humanos, materiais e conhecimentos científicos deveria se unir na busca de melhor solução para seu o povo/nação brasileira, voltou a me animar como leitor com o que foi dito na coluna Visto, Lido e ouvido” das edições de sábado e domingo — Um modelo feito para não dar certo e Brasil necessita de cabeças pensantes. O modelo da atual conjuntura com o elevado números de partidos políticos torna inviável a governabilidade aos anseios reais do povo e da nação brasileira diante das dificuldades de consenso com o parlamento, sob a égide de ter sido escolhido democraticamente pela vontade popular e, com isso, ser seus representantes legítimos, não obstante o presidente ter sido eleito, também, pela vontade popular.

José de S. Neto, Guará



Manifestações

Nas manifestações de bandeiras verde-amarelas, nunca se registou um único incidente; entretanto são rotuladas de atos antidemocráticos e perseguidas pela Justiça com prisão de apoiadores. As manifestações de bandeiras vermelhas, adeptas dos regimes da Coreia do Norte, Cuba, China e Venezuela, envolvem invariavelmente arruaças, vandalismo, depredação de patrimônio público e privado, incêndios, agressões à polícia, baderna generalizada e terrorismo; contudo são ditas pró-democracia, garantidas pela Justiça e seus participantes nunca são presos. É a colocação em prática do descrito no conhecido e atual livro de George Orwell, 1984: mentira é verdade, liberdade é escravidão, ignorância é força, ódio é amor.

Roberto Doglia Azambuja, Asa Sul

Onde está o Wally Geral da República? Não está aqui, ali nem acolá. Cadê, quedê? Está engavetado.

Eduardo Pereira — Jardim Botânico



O procurador Augusto Aras “brindeirou”, louco para ser nomeado para o Supremo Tribunal Federal.

Joaquim Honório — Asa Sul



Pelas novas denúncias, o esquema da “rachadinha” é um tradição de pai pra filho.

Eduardo Azevedo — Lago Sul



Produção industrial em maio se recupera e volta ao patamar pré-pandemia. É o Brasil saindo do atoleiro.

José Matias-Pereira — Lago Sul



Paranoias

Em março de 2019, o vice-presidente Hamilton Mourão fez uma viagem oficial a Boston (EUA)para participar de evento organizado pelos estudantes brasileiros na universidade de Harvard. Trata-se de um encontro anual de três dias para o qual são convidadas autoridades de diversos níveis da administração brasileira. Os convidados fazem palestra e participam dos debates com os alunos, que, aliás, são em quantidade e qualidade surpreendentes. Naquele ano, os brasileiros configuravam a terceira maior nacionalidade no importante centro de estudos.

A administração do evento trata bem seus convidados. Ao vice-presidente foi entregue uma sala de aula para que ele a utilizasse como escritório para receber professores e estudantes. Uma gentileza. Na sala ao lado, foi colocado o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Os dois se confraternizaram. Conversaram por um bom tempo. A eles se juntaram os governadores Zema e Witzel, de Minas e do Rio de Janeiro, respectivamente, e o então presidente do STF, ministro Dias Toffoli. Os fotógrafos registraram o encontro. O diálogo foi normal, civilizado, aberto. Nenhuma restrição de parte a parte.

Mourão fez palestra para mais de 500 estudantes e professores. Na primeira fila, sentou-se FHC. Foi nesta ocasião, quando respondeu à pergunta de um professor, que Mourão estabeleceu a diferença entre ele e o general Ernesto Geisel: “Eu fui eleito”. Foi aplaudido de pé pelo auditório lotado, inclusive pelo ex-presidente na primeira fila. A participação de Mourão no Brazilian Day foi um sucesso. Ele deu entrevistas, conversou com estudiosos como Frank McCann, autor de uma história do Exército brasileiro. Antes de embarcar para Washington, onde se reuniu com o vice norte-americano, participou de encontro com brasileiros que vivem na região de Boston, ao lado do cônsul do Brasil na cidade.

A viagem do vice foi largamente divulgada no Brasil por jornais, revistas e emissoras de televisão, potencializada pelo fato de Mourão falar bem inglês e espanhol. Uma exposição sem precedentes do novo personagem do governo brasileiro que se colocava no mais alto nível na relação com estrangeiros. A repercussão no Palácio do Planalto foi péssima. Este é o primeiro capítulo do distanciamento entre o presidente e o vice. Enquanto Mourão falava para o mundo, Bolsonaro se contentava em conversas nas mídias sociais em aparições mal produzidas, com cenário e luz medíocres, áudio e vídeo de nível estudantil. O presidente também priorizou conceder entrevistas para comunicadores amigos e de menor audiência. A diferença entre um e outro tornou-se abissal.

As consequências são mais ou menos públicas. Decretou-se silêncio obsequioso para o vice-presidente, que se transformou no grande mudo. Assistiu quieto o drama da desconexão do governo e dos receios paranoicos do chefe, que teme adversários externos e internos. O vice não se movimenta contra o presidente. Mas admite, de público, que há uma dissonância entre ele e o chefe. E procura seu caminho futuro na política nacional. Por cautela, volta e meia sente-se na obrigação de dizer que não há oportunidade para um eventual impedimento. Mas um poderoso pedido de impeachment acaba de chegar ao Congresso. O documento uniu a esquerda a bolsonaristas arrependidos.

Recentes denúncias de cobrança e oferta de propina em negociações de vacinas no Ministério da Saúde atingem o partido de Ricardo Barros e do presidente da Câmara, Arthur Lira, que constitui a principal base do Centrão. Ricardo Barros, aliás, tempos atrás se manifestou contra o segundo mandato de Fernando Henrique Cardoso. Negou-lhe o voto. Agora é favorável à reeleição de Bolsonaro, do qual é líder na Câmara. Seu partido, o PP, comandava a diretoria de logística do Ministério da Saúde por intermédio de Roberto Dias, que teria pedido propina de US$1 por dose de vacina ao representante da empresa indiana Davati Medical Supply. Negócio de 400 milhões de doses. Perdeu.

Os correligionários de Lula enxergam conspiração da direita com o centro para tirar Bolsonaro e colocar Mourão no poder. Este seria o caminho para reduzir as chances do petista, uma vez que o vice-presidente poderia se candidatar à reeleição. Ambiente conspiratório é comum na política brasileira. O fato é que há um forte pedido de impeachment, poderosa pressão contra o presidente e o cheiro de corrupção envolvendo o governo. Cada um trata de sua paranoia. As forças políticas buscam objetivos diversos entre si. As eleições estão logo ali na esquina. Chegou a hora de encontrar candidatos, além dos conhecidos. Se é que eles existem.

Armas: celebração da morte

O Supremo Tribunal Federal está para votar a nulidade de alguns decretos presidenciais retirando o controle da venda de armas e munições. Para pressioná-lo, armamentistas estão organizando ato em favor dos decretos. Desde que sejam pacíficos, são atos legítimos de manifestação da opinião. Mas vão beneficiar o país?

A ministra Rosa Weber suspendeu alguns dos vários decretos, mas outros continuam em vigência, e não são menos danosos. Está suspenso, por exemplo, o que trata da idade mínima para a prática de tiro nos clubes. Na Lei de Controle de Armas, popularmente conhecida como Estatuto do Desarmamento, em cuja proposta colaborei, consideramos que os que mais matam com arma de fogo, e mais morrem, são os jovens, numa proporção quatro vezes maior que a população em geral (Small Arms Survey). Por isso, estabelecemos a idade mínima de 21 anos para a compra de armas.

Mas considerando que esportistas devem começar a treinar mais cedo, reduzimos para 18 anos a idade mínima, com autorização do representante legal (geralmente os pais), e uso das armas desse representante, para haver controle. O decreto presidencial reduz a idade para 14 anos. Não tem idade para dirigir, mas poderá atirar. Dispensa autorização paterna, permite que o jovem utilize qualquer outra arma, e não restringe a prática aos desportistas, mas a qualquer jovem que queira se “recrear”. Como outro decreto retira do Exército o controle sobre os CACs (Caçadores, Atiradores e Colecionadores), hoje praticam nos clubes de tiro milicianos e qualquer um que pague. Controle mínimo.

O que se pretende? Que se repita no país o drama vivido nos Estados Unidos, onde o pouco controle das armas leva a uma média de 12,5 massacres por mês (Gun Research Archives)? Lá consideram massacre o assassinato de quatro pessoas ou mais. A maioria em escolas, igrejas, shows e supermercados. Em estados como a Virgínia, um menino de 13 anos não pode dirigir, comprar cigarro, nem revista Playboy, mas pode comprar fuzil de guerra. O resultado no país é a média de cinco pais mortos com armas de fogo por seus próprios filhos por semana, como resposta a castigos ou acidentes (Kathleen Heide, University of Southern California).

A autorização de portar arma na rua, segundo a nossa lei, só é concedida pela Polícia Federal (PF) em casos excepcionais, de risco de vida, e a norma é a proibição. Isso constitui o coração da nossa lei, admirada no exterior e já copiada por oito países. Pesquisa de opinião do IPEC, de 2021, constatou que 86% dos brasileiros estão de acordo com essa proibição. Mas outro decreto presidencial suspenso permite que os atiradores andem armados de casa até o clube, independentemente do trajeto. Podem estar muito longe, e alegar que estavam indo para o clube. Na Argentina, ao contrário, as armas do atirador ficam trancadas em cofres dentro do clube.

O decreto, uma forma velada de porte de armas disfarçado, está fazendo com que milhares de indivíduos, que nada têm de atirador esportivo, se matriculem como atiradores só para poderem andar armados, burlando a lei. Os atiradores passaram em dois anos de 171.979 para 356.054. Os clubes se tornaram tão lucrativos que passaram de 151 para 1.345 em dois anos, cheios de milicianos e delinquentes que praticam tiro com fuzis, e não com as armas de pequeno calibre próprias do esporte olímpico, para constrangimento dos verdadeiros desportistas.

Citei apenas duas mudanças, em mais de 30, propostas pelos decretos. Ferem de morte o Estatuto do Desarmamento, que em 18 anos salvou a vida de 275.476 brasileiros (Daniel Cerqueira, IPEA). Mas as leis estão acima de decretos, e não podem ser mudadas por esses últimos. Portanto, são decretos ilegais, além de inconstitucionais, porque afrontam o Congresso Nacional em sua atribuição de votar as leis.

A manifestação dos armamentistas quer promover o retrocesso contra a lei e a tomada democrática de decisões. Celebram as armas em desrespeito ao mais de meio milhão de mortos pela pandemia. Confiamos em que o STF ouvirá a voz da ciência, da eficácia do Estatuto do Desarmamento na proteção do povo, e de mais de 80% da população que se manifestaram pelo controle de armas (IPEC) e pela celebração da vida. Mais vacinas e menos armas!

NFT: uma nova revolução no mundo digital



Você já criou um meme? Talvez você ainda não tenha ouvido falar, mas seu meme pode até valer um bom dinheiro. Em 28 de abril, aquela foto de uma garotinha sorrindo sadicamente em frente a um prédio em chamas, compartilhada milhares de vezes em redes sociais, foi vendida por US$ 473 mil (R$ 2,5 milhões) ao ser transformada em NFT, sigla para Token Não Fungível, uma terminologia que parece ter saído de uma ficção científica.

Na área de tecnologia, token é como se fosse uma ficha, um contrato que representa um ativo (real ou digital); “não fungível” significa que é único e não pode ser substituído por outra coisa. Uma cédula de 100 reais é um objeto “fungível”, pois pode ser trocada por duas notas de 50 reais sem perda de valor. Por outro lado, uma obra de arte ou bens produzidos em série limitada não são “fungíveis”: são únicos, personalizados. A boa notícia é essa. Finalmente foi criado um mecanismo que garante a propriedade de bens digitais.

Com isso, ficou mais fácil comercializá-los, pois os NFT facilitam as transações de compra e venda. Se Picasso produzisse obras de arte digitais, o NFT poderia ser uma espécie de assinatura ou atestado de autenticidade, que liga a sua arte a ele mesmo. Agora, imagine que Picasso tenha vendido esta obra e o seu atual dono a tenha colocado em um museu para apreciação pública. É mais ou menos isso o que o NFT faz. Permite que outros usufruam do bem sem prejudicar o valor da obra para seu proprietário ou investidor.

Isso abre um enorme campo inexplorado para empreendedores. Artistas, músicos, influenciadores e vários outros produtores do mundo virtual podem monetizar bens que antigamente eram gratuitos ou fáceis de serem copiados. Segundo um relatório feito pelo NonFungible.com, uma empresa de análise de mercado NFT, com o apoio do L’Atelier BNP Paribas, o mercado de tokens não fungíveis (NFT) chegou a US$ 250 milhões em 2020, 299% maior que em 2019. O estudo diz que o NFT será uma classe de ativos emergentes para a economia nos próximos anos e um grande impulsionador da atividade econômica em mundos virtuais. Afinal, a tendência é de que as pessoas gastem cada vez mais tempo e dinheiro on-line.

A má notícia é que o impacto ambiental desta indústria nascente é astronômico. Ao criar, vender ou comprar um NFT, são liberadas milhões de toneladas de gases de efeito estufa na atmosfera. Isso ocorre porque o NFT é codificado usando blockchain, a mesma tecnologia por trás das criptomoedas como a bitcoin, que é particularmente danosa para o meio ambiente. Cada bloco de dados que representa uma compra de bitcoins ou uma transferência de NFT é adicionado a uma corrente, em um processo conhecido como mineração, feito por computadores que consomem quantidades assombrosas de energia para processamento. Precisamos lembrar que, em 2016, a geração de energia por combustíveis fósseis ainda representava 67,3 % da produção global.

Um estudo da Universidade de Cambridge revelou que a mineração de bitcoin consome, hoje, mais energia do que a Argentina. Há também quem diga que, anualmente, as emissões de carbono da bitcoin equivalem às da cidade de Londres. Ou a uma viagem de São Francisco a Nova York realizada 15 mil vezes. Para neutralizar suas emissões de carbono, seria necessária uma floresta hipotética do tamanho de Portugal. E outros afirmam que só a bitcoin pode aumentar a temperatura da Terra em dois graus. Ou seja, um impacto nada desprezível.

Com todas essas implicações para o meio ambiente, há quem questione se os subprodutos da tecnologia blockchain, como as criptomoedas e o NFT, seriam éticos em um mundo que está se movimentando, a grande custo, para zerar as emissões de carbono. Elon Musk, fundador da Tesla, que desistiu de aceitar bitcoins para a compra de veículos, disse recentemente que as criptomoedas são uma boa ideia, mas não podem prejudicar o meio ambiente. Com isso, o próximo passo lógico seria encontrar formas de tornar essa tecnologia “verde” para que ela alcance todo o seu potencial em benefício da sociedade. A rede Ethereum, que cria e armazena os NFT, já está se movimentando nesse sentido ao migrar para um modelo que usa uma quantidade muito menor de processamento de dados. Se for bem-sucedida, o NFT, além de revolucionar o mundo digital, poderá ser também uma tecnologia limpa. Com isso, podemos esperar um grande crescimento do uso e do valor dos NTFs em breve, o que torna esse investimento revolucionário bastante interessante.