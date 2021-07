CB Correio Braziliense

Eu quero saber é se no jantar

entre o diretor do Ministério da

Saúde e o vendedor de vacinas,

o garçom recebeu os 10%...

Vital Ramos de Vasconcelos Júnior — Jardim Botânico



Mais feminicídios com arma de fogo. Viva o governo que desmonta o Estatuto do Desarmamento, para garantir sangue no asfalto.

Giovanna Gouveia — Águas Claras



Se, além dos Correios, privatizarem

a Petrobras, a Caixa e o BNDES, é provável que Lula desista de disputar

a Presidência em 2022. Fica a dica!

Ricardo Santoro — Lago Sul