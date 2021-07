Um quilombo no céu do Brasil LAIARA AMORIM Pilota em formação, cursa ciências aeronáuticas; comissária de voo; gestora da página @voe_como_uma_garota_negra; cofundadora do Quilombo Aéreo KÊNIA AQUINO Formada em comércio exterior; comissária de voo há 12 anos, chefe de equipe, professora na área; gestora a página @voonegro e cofundadora do Quilombo Aéreo