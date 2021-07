CB Correio Braziliense

No passado, as irmãs Miranda encantavam cantando Tico-tico no fubá! Hoje, os irmãos Miranda escancaram contando um vasto esquema de propina tramado na mesa de um bar.

Eriston Cartaxo — Setor Noroeste



Marcel Proust diria que dá para o Brasil partir em busca do tempo perdido.

Eduardo Pereira — Jardim Botânico

Brigar por voto impresso, alegando fraudes sem provas pelo sistema eletrônico, lembra o ataque de Dom Quixote aos gigantes imaginários, que, na verdade, eram moinhos de ventos. O cavaleiro levou a pior na empreitada!

Eusébio Antonio Dutra de Carvalho — Sobradinho

Nem os aliados suportam o palavriado chulo do inquilino do Palácio do Planalto. De fato, é vergonhoso.

Ana Luiza Lima — Octognal