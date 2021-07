Sr. Redator

CB Correio Braziliense

Todorov

Na qualidade de Conselheiro dos Servidores Técnico-Administrativos da Universidade de Brasília (UnB), jamais poderia me furtar em ensejar aos amigos, colegas e familiares do carismático, estimado e ilustríssimo Reitor Todorov, em nome da categoria pela qual fui democraticamente eleito e tenho muito orgulho em representar, junto ao Conselho Universitário (Consuni), as mais dolorosas e sinceras condolências diante de irreparável perda intelectual e pessoal. Ainda estudante, nos anos 2000, mesma época em que deixou de lecionar — sua inequívoca vocação divinal — o imortalizado mestre que Todorov foi sempre viverá em nossos corações apertados e pequenos. Assim, é com incomensurável pesar e saudosismo que, por meio dessas singelas palavras melancólicas assino e, para sempre, sem um abraço presencial me despeço. Que Deus ilumine seus caminhos e conduza a sua alma leve e radiante ao Paraíso Celestial!

» Nélio Soares Machado,

Asa Norte



Eleições

Mais de 57 milhões de brasileiros elegeram o presidente Bolsonaro. Foi uma vitória acachapante contra uma esquerda que queria a continuidade dos assaltos à Petrobras e ao BNDES. Esse presidente, sozinho, enfrenta grupos acostumados a roubar o povo, seja por meios institucionais seja privados. O povo que o elegeu tem orgulho de ser brasileiro. Grande parte da mídia, hoje, distorce algumas posições do presidente. Vivemos uma verdadeira perseguição por parte de quem quer voltar a roubar ou mamar nas tetas do governo, como é o caso da Lei Rouanet, verbas publicitárias, ONGs e outros canais que se locupletaram. Acabou a mamata e, por isto mesmo, o DataFolha tenta ludibriar o povo com uma pesquisa fake onde o maior ladrão deste país e ex-presidiário é tido como provável vitorioso nas próximas eleições. A pesquisa é ridícula, nefasta e covarde, pois perderam a boquinha que recebiam por anos a fio para puxar o saco do governo. Bolsonaro será reeleito em 2022 no primeiro turno. Esse não é um governo corrupto, desonesto e ladrão. Se um dia se tornar, serei o primeiro a vir criticá-lo.

» José Monte Aragão,

Sobradinho



CPI da Pandemia

Nada mais previsível do que a instituição senatorial defender as atividades que por elas são encampadas, por mais esdrúxulas que pareçam. A comissão picareta de idiotices não dá contribuição alguma ao país, é uma perda de tempo e de recursos interminável e que não levará a bom termo os resultados que aguarda, com um relatório redigido por um bandido bem conhecido. Prestaria sim, sua função investigativa, se levantasse as falcatruas dos estados e municípios incluindo o Gabas! Mas como o relator é um criminoso, assim como o presidente dessa palhaçada, a justificativa extra oficial de sua instalação, é apenas pano de fundo para a pré-campanha à Presidência do ano que vem, de um criminoso tão bandido quanto esses dois que dirigem esse circo.

» Rogério Carvalho,

Taguatinga