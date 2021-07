CB Correio Braziliense

Não sei qual derrota dentro de casa é mais humilhante: para a Alemanha por 7x1 ou para os argentinos por 1x0.

Paulo Molina Prates — Asa Norte



Messi, por tudo que joga, merece o título da Capa América, enfim, é campeão.

José Ribamar Pinheiro Filho — Asa Norte



Amantes do futebol lamentam a derrota do Brasil para a Argentina, na final da Copa América. A verdadeira derrota do nosso país começou em

1º de janeiro de 2019, com a posse do capitão.

Giovanna Gouveia — Águas Claras



Com esse time de pernas de pau, o Brasil não ganhará título no futebol. Fora Tite, Neymar e companhia!

Sebastião Machado Aragão — Asa Sul



Há um erro na frase do senhor presidente, onde se lê “Caguei para CPI”, leia-se “Caguei, de medo, da CPI”.

Iran Nunes — Jardins Mangueiral



Militarização e truculência: mulher é algemada por bater panela contra a moticiata de Bolsonaro, que comemora mais de meio milhão de mortos.

Joaquim Honório — Asa Sul