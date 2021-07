Visto, lido e ouvido — Reeleição, o coronelismo moderno

D1 Desde 1960 Circe Cunha (interina) // circecunha.df@dabr.com.br

É sabido que promessa de político vale tanto quanto uma nota de três reais. Boa parte da população aprendeu isso com o processo farsesco das eleições, época em que os candidatos parecem surgir em grandes cupinzamas, saindo do subsolo profundo e logo querendo ganhar as alturas incomensuráveis dos céus. Repetia o filósofo de Mondubim que formiga quando quer se perder cria asas. Hoje, sabe-se que político quando busca esse acasalamento furtivo com o eleitor, promete o que ele reconhece, no íntimo do que lhe resta de razão e ética, não poder cumprir jamais. Como não existe ainda recall político ou cláusulas, no código de leis, capazes de penalizar aqueles que fazem propaganda política enganosa, o vale tudo nessa área é a regra geral. A questão ganha relevância, chegando a prejudicar diretamente o cidadão, quando algumas dessas promessas irrealizáveis de mascate, produzem crises sistêmicas a afetar, indistintamente, a vida de todos, atingindo inclusive o desenvolvimento econômico do país.



No caso do atual presidente, ficamos apenas naquela promessa de acabar com o instituto da reeleição, comprometimento que fez questão de enfatizar, enquanto corriam soltas as campanhas. A decepção com esse perjúrio, em especial, acabou se estendendo e contaminando também todo o mandato do presidente, que segue, impávido, em procissões de motoqueiros por todo o país, ou em outros desfiles de fundo eleitoreiro, estendendo, sem interrupção, a campanha de 2018 até 2022. Fosse essa apenas mais uma promessa como outra qualquer, nada de anormal estaria no horizonte. Mas, além de permanecer 24 horas em campanha, deixando as obrigações do Executivo de lado, o que mais afeta o país e o cidadão é que o instituto da reeleição para cargos executivos e mesmo no Legislativo vem, a pari passu, minando a qualidade do nosso sistema democrático, pelo simples fato de que as premissas legais dessa recondução não são absolutamente respeitadas, fazendo do detentor do mandato um candidato com todos os potenciais para ser reeleito e sem chances para os concorrentes.

O uso descarado da máquina pública em favor do mandatário que mira a reeleição, embora possa ser enquadrado em crime, jamais rende punição, o que estimula ainda mais o cometimento desse delito. Nove entre 10 analistas da vida política do país chegaram à conclusão de que o instituto da reeleição é prejudicial ao desenvolvimento e ao aperfeiçoamento da democracia, e mantenedor de elites políticas, enclaves de partidos e toda uma consolidação de exagerados poderes em mãos de mandatários, repetindo, em pleno século 21, o modelo atrasado do coronelismo e do voto de cabresto, tão nefastos para o Brasil. Ou caminhamos para a extinção da possibilidade de reeleição, ou estaremos fadados a repetição de enganos e desmanche do que, minimamente, se entende como República.