A ciência não para

CS Carmen Souza

Quando esta pandemia passar, os avanços científicos estarão na bagagem deste período doloroso da humanidade. Não há como vencer uma crise sanitária dessas proporções sem se valer dos benefícios da ciência. Ninguém escapa. Até mesmo quem diz não acreditar nela — ainda que tome vacina às escondidas e insista em remédios — criados por cientistas, inclusive — comprovadamente ineficazes contra o coronavírus. Falta acanhamento nas narrativas das trevas. Mas também não há hesitação entre os pesquisadores. É por isso que a ciência passará. É por isso que não paramos.

Qual outro motivo explicaria termos, em um período tão curto, ao menos cinco imunizantes contra o Sars-CoV-2 disponíveis para diferentes países? Em março de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou que o planeta enfrentava uma pandemia. Em nove meses, países da Europa já começavam a imunizar a sua população. Detalhe: nas seringas, havia fármaco criado a partir de uma tecnologia inédita, a base de RNA.

Quase um ano e meio depois, temos 3,6 bilhões de doses de vacinas aplicadas no mundo, e uma série de desafios que segue intrigando quem atua e pesquisa na saúde. Esses especialistas não param. Buscam, por exemplo, formas de deixar o processo de imunização mais democrático e de evitar que as novas variantes do coronavírus invalidem os imunizantes com efeitos protetivos reais — até maiores do que os constatados nos testes clínicos.

Resultados de um estudo divulgado, na quinta-feira, em revista do grupo Lancet, indicam que o trabalho não tem data para terminar e será cada vez mais diversificado. A pesquisa liderada pela Universidade College London mostra que, depois da infecção pelo novo coronavírus, é possível que uma pessoa sofra até 203 complicações de saúde. Os problemas vão de fadiga e coceira na pele a disfunções cognitivas, como perda de memória, e podem durar mais de sete meses. Não à toa, especialistas têm alertado que as sequelas da covid-19 serão um dos grandes desafios da próxima década.

Em um Brasil de dimensões continentais e posicionado entre os países mais atingidos pela pandemia, esse cenário desperta preocupações. Definitivamente, não há tempo a perder por aqui, mas sobram dificuldades que vão além de questões sanitárias. Também nos desafiam os cortes em bolsas de pesquisa, o desmonte das universidades públicas, um assustador discurso negacionista, além da fuga expressiva de cérebros. Se os pesquisadores de outros países não param na busca pelo conhecimento, muitos dos que não deixaram o Brasil parecem trilhar o mesmo caminho nadando contra a maré. Ainda bem que eles insistem. Levados por uma crença ferrenha na ciência, por uma certeza mobilizadora de que não há mal que dure para sempre.