Não vacile, vacine-se

O avanço da imunização dos brasileiros não deixa mais espaço a dúvidas: a vacina salva vidas. Todas as autorizadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) no Brasil mostram resultado satisfatório. Nas últimas semanas, a desaceleração na média de mortes, casos e internações por coronavírus no território nacional é prova inconteste da eficiência desses fármacos. Quem banca o sommelier de vacina, à espera do imunizante que considera melhor, coloca não apenas a própria vida em risco, mas torna-se um perigo também para as pessoas queridas ao redor e para toda a sociedade.

No mundo inteiro, são incontestes os números que mostram os benefícios resultantes da imunização. E, no Brasil, não é diferente. O país chega a este fim de semana com mais de 60% da população adulta imunizada (quase 100 milhões de pessoas) com, pelo menos, a primeira dose de vacina contra o novo coronavírus. Mas ainda patina no quesito vacinação completa: pouco mais de 20% dos brasileiros com 18 anos ou mais. Apesar disso, os bons resultados aparecem claramente nas mais recentes edições do Boletim Covid-19, da Fundação Oswaldo Cruz.

No estudo divulgado na quinta-feira passada, por exemplo, pesquisadores da Fiocruz confirmam que, à medida que a imunização avança, o país registra, igualmente, uma diminuição constante nos números absolutos de óbitos, infecções e internações nos leitos de unidades de terapia intensiva (UTIs) do Sistema Único de Saúde (SUS) país afora. No entanto, eles fazem questão de ressalvar que o patamar de casos e mortes, embora se encontre em tendência de desaceleração nas últimas semanas, ainda é considerado muito elevado.

Por isso, apesar dos dados positivos, especialistas reforçam o alerta de que não é hora de baixar a guarda nas medidas de proteção contra o vírus. É preciso, sobretudo, não descuidar no uso da máscara. Além disso, mesmo os vacinados devem evitar aglomerações e manter o distanciamento físico possível para evitar o contágio pelo vírus. Principalmente, diante da disseminação da variante Delta. Identificada primeiramente na Índia, essa mutação do coronavírus se espalhou rapidamente e, hoje, aterroriza até países em estágio de vacinação bem mais adiantado que o Brasil, como os Estados Unidos e nações da Europa, a exemplo do Reino Unido, Portugal, França, Holanda, Alemanha.

É inadmissível, portanto, que no meio dessa tragédia que já tirou a vida de cerca de 550 mil brasileiros e infectou em torno de 20 milhões, ainda haja cidadãos bancando o sommelier de vacinas. Mesmo que se alegue um ou outro efeito adverso de uma ou outro fármaco -- apontados em estudos científicos, é bom que se ressalte --, imunologistas de todo o mundo já provaram, igualmente, que tomar o imunizante contra a covid-19, qualquer um dos que estão sendo aplicados no Brasil, por exemplo, traz muito mais benefícios e proteção à vida do que problemas de saúde que possa, rara e eventualmente, provocar.

A humanidade é testemunha: se dependesse dos afeitos adversos listados na bula dos mais inofensivo dos medicamentos, ninguém tomaria, até hoje, sequer uma aspirina. Se avançamos na saúde, até aqui, foi graças à ciência. E é com a ajuda da ciência que vamos derrotar o negacionismo e vencer a pandemia do coronavírus. Se já chegou a sua vez na fila da imunização, não vacile. Vacine-se. Antes que seja tarde demais.

Amigos importam – e como





A minha janela é como um mirante para a vida em Brasília – ainda que seja obviamente uma visão limitada e elitista. Foi olhando a copa das árvores e as cenas do cotidiano na minha vizinhança que sobrevivi ao confinamento da Covid-19 uns meses atrás. Sim, há vida lá fora e daqui a pouco eu continuo as minhas andanças por essas quadras, descobrindo coisas inusitadas da cidade, pensava. Flertei com o medo, o pânico e a ansiedade. Passou, mas na verdade não passou totalmente. E é bom que seja assim.

Sobreviventes da Covid-19, além de uma tremenda sorte, ganham de bandeja um novo prisma para olhar a vida. O imenso privilégio de sobreviver à doença não nos dá o direito de ignorar o que realmente importa. Amigos, por exemplo. Refletindo sobre a data boba (mais uma entre tantas) do Dia do Amigo, lembrei-me de todos os que verdadeiramente caminham comigo nesta vida.

De tudo que realmente vale a pena na tortuosa trajetória por aqui, um amigo autêntico e leal é a sua melhor escolha e sempre será sua boa lembrança. Ele te orienta, chora junto, ri alto, fala pelos cotovelos, se queixa, briga, desfaz seus arroubos, te puxa para o lugar que importa. Esse lugar, de forma muito frequente, é o da insignificância perante o todo, o universo, o planeta, a transitoriedade, a impermanência. É quando compreendemos a nossa natureza ínfima, porém igualmente especial no mundo, que passamos a dar valor à vida. E amigos verdadeiros nos ajudam demais nesse processo. É como se dissessem: “Ei, acorda, tá pensando que é o centro do universo?”

Perdi alguns amigos para a morte e outros para a vida real – foram-se, simplesmente. Alguns são mesmo chuvas de verão. Duram uma temporada e, diante da dureza dos dias e da convivência, fogem ao chamado real da amizade. Mas têm os que ficam durante o vendaval, que resistem à sua chatice e adoram seus defeitos.

Quem chegou a esta Brasília sem companhia e adotou até a estranheza da cidade, amigos sempre serão tudo. Você conta amigos em mais de uma mão? Que sorte! Eu sinto o peso gostoso da lealdade de poucos, muito poucos. E deles eu não abro mão de jeito nenhum. O Dia do Amigo é bobo sim. Sobreviver à Covid-19 é sorte sim. Mas as bobagens, as sortes da vida, os perrengues, tudo me faz lembrar que ter amigos é a maior bênção que existe.

Violência

Meninas e mulheres podem se orgulhar de uma enormidade de conquistas nos últimos 50 anos. Na vida, no trabalho, nas leis. Mas ainda enfrentam uma ameaça entre as quatro paredes de casa. Pode ser fatal! Essa ameaça é a força física do homem: marido, companheiro, namorado ou padrasto. E seu descontrole, por bebida ou surto. O agressor age escorado numa sociedade ainda machista e condescendente, que não condena exemplarmente agressores de mulheres. E protegido pela insegurança e pelo medo da companheira. É estarrecedor e revoltante as imagens de violências praticadas pelo DJ Ivis em sua ex-mulher. Entendo que o choque e a indignação majoritária vêm das mulheres. Mas é preciso que nós, homens, se revoltem publicamente. Não sejamos tímidos nem covardes. Protestam nas redes e em textos. Todos tem mãe, irmã, filha, mulher. Não deleguem a raiva as mulheres. Porque a luta é de todos. Não pode parecer uma guerrinha de gêneros. Sejamos parceiros. A Lei Maria da Penha, de 2006, ajuda, mas não resolve. O Brasil está no quinto lugar mundial em feminicídios. Em quase 70% dos assassinatos de mulheres, o criminoso é companheiro ou ex. Mais armas nas mãos de civis agravarão essa tragédia. Não sei se a sociedade, por covardia, finge não entender: o espaço de casa continua perigoso para meninas e mulheres. A violência familiar aumentou na pandemia, com o confinamento doméstico. Como quebrar esse padrão de violência? Precisamos educar os nossos jovens: a mulher para não aceitar apanhar, o homem para não bater e as pessoas para denunciar.

Renato Mendes Prestes, Águas Claras



Farra

Com os R$ 5,7 bilhões do Fundo Eleitoral aprovado pelos 584 parlamentares caberá a cada um deles “apenas” R$12,3 milhões. Eu sugiro que depois de eleitos, eles retirem das verbas de gabinete anuais o valor recebido do fundo, restituindo o dinheiro subtraído do povo que paga imposto sobre tudo que consomem, para financiar a farra dos mandatos!

Cauby Pinheiro Junior, Águas Claras



Centrão

Como entender a “nova política” depois de se ouvir ao vivo e em cores o protagonista principal dessa ideia na campanha presidencial de 2018, dizer agora: “ Eu sou do Centrão, eu nasci de lá”! Ou seja, Centrão desde criancinha! Tudo o pelo poder e para o poder! Affeusebio!

Antônio Dutra de Carvalho, Sobradinho DF



Forças armadas

O que falta acontecer para a imprensa entender que o grupo de militares que está no poder não representa as Forças Armadas na sua essência? Sou um conhecedor da história da Marinha, Exército e Aeronáutica brasileiros e considero injustas as críticas generalizadas às forças. É preciso separar o joio do trigo.

Antônio Costa, Guará



Elogio

Enfim, aparentemente, o Governo do Distrito Federal conseguiu encontrar uma solução para a ocupação irregular nas imediações do Galpão do Detran, na Asa Norte, do lado do Parque Burle Marx. Ponto para a área social do GDF.

Maria Cruz, Lago Norte



Sem máscara

A fiscalização da força-tarefa de combate à Covid precisa fazer blitz no Parque da Cidade nos finais de semana. Poucos são os frequentadores que seguem as regras básicas do protocolo de segurança: uso de máscaras e distanciamento.

Maria do Rosário Lima, Asa Sul

Charge

Desabafo Pode até não mudar a situação, mas altera sua disposição

General Heleno, em 2019: “Se gritar pega centrão, não sobra um meu irmão” (música da vitória nas eleições). Presidente Bolsonaro em 2207/2021: “Eu sou Centrão” (ao anunciar Ciro Nogueira como chefe da Casa Civil)

Flávio Salles — Park Way



A CPI da Covid-19 viralizou a desconfiança no governo que se dizia imune à corrupção.

Joaquim Honório — Asa Sul



Apesar do clima de tensão que ronda os poderosos, os ipês-rosas são um alento neste ambiente tão árido e enlutado.

Maria do Carmo Fonseca — Octogonal



Na ditadura havia um presidente que adorava estrebaria. Na democracia, apareceu um que adora cercadinho. É burrice querer enquadrar a soberania popular.

Eduardo Pereira — Jardim Botânico



A Câmara Legislativa se preocupando com conteúdo de desenho animado. A cidade cheia de problemas e prioridades. Por ora, não era o caso de quem desaprovar deixar de acessar o conteúdo?

Marcos Gomes Figueira — Águas Claras

A supremacia do judiciário nos EUA e no Brasil

O capitão do mato que vigia a senzala de 220 milhões de brasileiros decretou que se votará no papel em 2022 ou não se terá eleições! E ainda deu a entender que as Forças Armadas (nós somos as forças desarmadas) estariam de acordo. Haverá eleições sim, pela mesma urna que o elegeu. A mesma, é de se frisar. O vice-presidente Mourão — em rara assertiva — disse “não adianta, a Constituição está acima de todos”. Para um bom entendedor, duas palavras bastam, inclusive para o “cavalão” (esse era o apelido do presidente quando cursava a academia militar, em São Paulo).

Na verdade, a urna eletrônica veio para aperfeiçoar as votações em cédulas de papel, um avanço e tanto. Entra na cabeça de algum idiota e os há, que dezenas de milhares de urnas podem ser “preparadas” para tirar fraudulentamente do governo quem está com 55% de rejeição? (Até as eleições 60%, sem dúvida).

Está mais do que evidente, como Trump, que Bolsonaro está armando confusão para não sair do poder. Que sujeito ambicioso e primário! E para fazer o quê. Seu governo não faz nada. Quem faz o Brasil crescer é a iniciativa privada, apesar do governicho por ele comandado criar crises em série.

Somos liberais e não abdicaremos da democracia, com ou sem urnas eletrônicas, que vieram para ficar, como disse o Supremo Tribunal Federal (STF) e o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), incumbidos de zelar pela Constituição. (E, mais propriamente, de eleições legítimas).

Pensando bem, acoplar uma impressora à urna é retrabalho, mas se eu fosse autoridade topava o desafio, em que pese o alto custo, (que bem poderia ir, por exemplo, para a saúde do povo brasileiro tão negligenciada pelo presidente) só para não lhe dar motivo, de mais uma vez, dividir o país, em vez de governá-lo com serenidade e educação (sair por aí cagando e andando é um problema seu exclusivamente, embora nos deixe mal no exterior). O mundo ficou estupefato com mais essa “grosseria”, digamos assim, para amenizar a chula fala de Bolsonaro.

Agora, tem mais um problema cabuloso, mas o presidente não abre a boca, com medo de uma certa gravação. Que ele ligou para o Sr. Modi, primeiro-ministro da Índia é certo. Ele mesmo disse: “Para apressar a liberação de vacinas”. A CPI está o preocupando demais, até sua cara caiu, anda em processo de envelhecimento acentuado. A barriga cresce todo dia, como a empáfia, as ameaças à democracia e a falta de educação. Ele sabia da fraude, das propinas, e não tomou providência alguma. Segundo suas próprias palavras, mandou a papelada para o Pazuello, que estava de saída do ministério...

Qual é o grau de envolvimento do nosso presidente? É o que todos queremos saber. Essa é a “vexata quastio” do momento. Para muitos, na atualidade, sua moralidade é mito. Há dias, uma cunhada declarou que ele sempre foi useiro e vezeiro na prática das rachadinhas, tanto no Rio, onde foi deputado estadual, quanto nos 26 anos de sua vida como parlamentar do “baixo clero”. Nada se sabia dele.

E, dele, só ouvi a declaração de voto quando da cassação do mandato de Dilma: “Sim, em nome do coronel Ustra, o pavor de Dilma”. Esse Ustra, é sabido, era o chefe do DOI-Codi e notório torturador. Dilma penou com o sadismo do coronel torturador, em que pese eu ter sido a favor da legítima cassação do mandato de presidente, mas sem ódio, a bem do Brasil. Ao cabo, Michel Temer se houve bem em seu governo. A desgraça política do Brasil começa com Bolsonaro. E terminará com ele. Não há político pior em todo o país. Sua falta de tino, conhecimentos e sensatez é insuperável. Mundo afora, ninguém quer sair ao seu lado. Está, merecidamente, no pariato político internacional. É enfezado (cheio de fezes)

Por essas e outras, sempre advoguei que o Brasil poderia ter um regime de governo semipresidencialista adaptado. Digo isso, porquanto tanto Portugal quanto a França semipresidencialistas, são países unitários, ou seja, não são divididos em Estados-membros, como nós que adotamos, como os Estados Unidos, a república, a federação, a tripartição de poderes e a supremacia do Judiciário (judicial review) aspecto que poucos brasileiros se dão conta. Vale dizer, Portugal e França, possuem apenas um governo central e o parlamento, não há Suprema Côrte, como nós e os Estados Unidos . Ambos têm cortes constitucionais com mandatos estabelecidos.

Não existem juízes vitalícios. São, portanto, modelos diversos, com partidos organizados e gabinetes de governo sujeitos a votos de desconfiança do parlamento. Vamos devagar com o andor. É pertinente perguntar. Como seria a situação dos estados-membros da Federação? O regime partidário? A dissolução do parlamento e as quedas de gabinetes de governo? Como indicaríamos o primeiro-ministro (chefe de governo)? Qual o papel do presidente (chefe de Estado)? Tudo isso requer muita discussão e tempo. Nos Estados Unidos e no Brasil, a Suprema Corte pode anular atos do Executivo e leis do parlamento. Está na Constituição. Pode também julgar o presidente.

Redemocratização no país da Foca Autoritária

Mesmo soterrados debaixo de narrativas psicopolíticas, os fatos não deixam mentir: vivemos na era mais democrática do Brasil desde o Império. O antigo “sistema democrático” de um polo (cujas divergências entre esquerdistas não passavam de nuances) ficou para trás em 2018, depois de um período de mudanças que teve como símbolo máximo a eleição de um líder de direita. Jair Messias Bolsonaro captou das camadas silenciosas da sociedade a vontade de ver seu país carregado pela mão no caminho de volta à barulhenta democracia brasileira. A conquista da redemocratização sem passar por uma dolorosa ruptura foi o resultado milagroso dos esforços de um povo ordeiro.

Apesar desse primeiro passo, muito ainda precisa ser feito para que a redemocratização se efetive por mais tempo, e para isso devemos manter a vigilância. É público e notório que esse novo grupo político conservador — proibido de existir até pouco tempo — é alvo de toda a sorte de ataques, tanto por meios verbais quanto por ações políticas via repressão estatal. Assistimos diariamente à antiga “democracia de um polo” tentando voltar através da supressão de vozes, da destruição de reputações e, quando possível, do enclausuramento físico e mental de seus adversários.

Esse tipo de estratégia, que se utiliza de narrativas para prender psicologicamente os pensamentos divergentes, está exposto em qualquer manual de implantação do comunismo da década de vinte do século passado. Nas páginas de Arquipélago Gulag, de Aleksandr Solzhenitsyn, temos uma verdadeira aula sobre o terrorismo psicológico que a estratégia carrega enquanto constrói ditaduras sanguinárias. A chamada “prisão de consciência” é a ferramenta que manteve a ditadura cubana de pé até hoje e que vem sendo utilizada na Venezuela, nos dias de hoje, para a construção de mais um capítulo macabro do movimento comunista, sempre gerando fome, miséria e falta de liberdade. Dizia Solzhenitsyn: “Nós sabemos que eles estão mentindo, eles sabem que estão mentindo, eles sabem que sabemos que estão mentindo, sabemos que eles sabem que sabemos que estão mentindo, mas eles ainda assim estão mentindo”. Difícil não lembrar da era tucano-petista com essa frase.

A redemocratização do Brasil só foi possível devido à livre troca de informações, sem intervenção da curadoria de esquerda — na maioria, professores doutrinadores e jornalistas militantes. As mídias sociais propiciaram o palco de debate público onde a censura planejada (bem aos moldes trazidos por Solzhenitsyn) foi patrolada pelo povo, que descobriu que poderia ser agente político e fazer associações em defesa de suas ideias sem a necessidade de se vincular a sindicatos ou partidos. Graças a isso, a democracia vive seu ápice na nossa história, onde qualquer um pode ter voz sem precisar pedir autorização a ninguém.

Mas é exatamente isso o que o famoso youtuber imitador de focas, acompanhado de seus parceiros autoritários, querem destruir. Seu argumento implícito é: “Ao trocarem informações entre si, as pessoas produzem fake news antidemocráticas. Logo, precisam ser caladas, ou isso atrapalhará a democracia”. Vejam que o argumento da Foca Autoritária causa exatamente o oposto do que defende, já que pede a censura em nome da democracia. Mas não para aí: a Foca Autoritária entende que, se não forem censurados os cidadãos comuns e extinta a disputa democrática polarizada — ou seja, a própria democracia real, o modelo monopolar que ele chama democracia ruirá. É nisso que ele tenta interferir ao investir montanhas de dinheiro no patrocínio de mecanismos de censura, repressão, perseguição e tudo o que estiver ao seu alcance contra as “fake news”.

Aparentemente sem perceber ou, quem sabe, de forma proposital, a Foca Autoritária faz uma defesa ferrenha da ditadura enquanto olha com desprezo para a democracia. Aquele sistema espetacularmente abordado por Solzhenitsyn tem no youtuber um personagem contemporâneo de peso, digno da altura moral dos gélidos gulags siberianos.

PPPs e regularização fundiária: basta cumprir a Lei

A sociedade brasileira é proprietária de uma quantidade desconhecida de imóveis. Sim, isso mesmo. Dados do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), apontam que cerca de 61% do território brasileiro pertencem à União, e não é possível dizer quantos imóveis fazem parte desse patrimônio gigantesco. Oficialmente, de acordo com a Secretaria do Patrimônio da União (SPU), são mais de 700 mil imóveis, sendo que milhares deles estão subdivididos, sem nenhum tipo de controle, o que pode chegar à soma de, no mínimo, 3 milhões de imóveis. O certo é que todo esse ativo deveria estar a serviço da população brasileira e cumprindo seu papel social, possibilitando, ainda, defesa do meio ambiente, ampla ativação econômica e bilhões de reais nos cofres públicos.

Por todos os ângulos, os imóveis da União são subaproveitados. Segundo o Ministério da Economia, o “aluguel” anual recebido é próximo de R$ 500 milhões, ou seja, se considerarmos os imóveis cadastrados, cada um contribui, em média, com R$ 670 ao ano. Enquanto a STN (dados de 2021) avalia o patrimônio imobiliário da União em R$ 1,5 trilhão. O Conselho da Amazônia avaliou os imóveis que existem naquela região do país em R$ 7 trilhões, o que evidencia que os números da STN estão subestimados.

A Secretaria do Patrimônio da União, autarquia federal responsável pela administração dessa quantidade vertiginosa de imóveis, apesar de ter sido criada em 1854, ainda não conseguiu estabelecer, infelizmente, políticas públicas modernas, inclusivas e desenvolvimentistas para os trilhões de reais que administra.

Igualmente, é impossível precisar quantas famílias ocupam imóveis públicos. Estudos do Mapa apontam 20 milhões, sendo possível que cerca de 1/3 da população brasileira habite ou produza, de forma legítima ou irregular, num imóvel público. São fazendas, lotes, casas, salas, prédios, áreas enormes ou mínimas, em localizações valorizadas ou em favelas, que podem e devem ser melhor aproveitadas para fins urbanísticos, sociais, econômicos e ambientais.

A União publicou centenas de normas, entre leis, portarias e instruções normativas, visando aprimorar o tema. Merece destaque a Lei nº 14.011, sancionada, pelo presidente Jair Bolsonaro, em junho de 2020, que teve como relator o atual presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. A nova lei possibilita que a União estabeleça parcerias com os demais entes públicos e com a iniciativa privada, visando a melhor gestão dos ativos imobiliários da União, o que significou um enorme passo ao reconhecer a evidente necessidade de uma verdadeira união de forças para melhor equacionar esses trilhões de reais.

Essas parcerias poderão executar os serviços e investimentos necessários para regularizar os imóveis que, ao serem alienados, vão ressarcir os recursos investidos. Uma operação simples, lógica, que não necessita de nenhum recurso do orçamento da União, mas que resultará na injeção de bilhões de reais para que o poder público possa investir em segurança, saúde, educação e infraestrutura.

Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA/2011), a regularização fundiária aumenta a renda per capita da região, onde é executada entre 20% e 32%, o que contribui também com o respeito à legislação ambiental, a partir da responsabilização do proprietário infrator. O maior benefício disso tudo é a percepção de cidadania, segurança jurídica, incremento na produção de alimentos, modernização de cadeias produtivas do agronegócio, melhorias nos índices econômicos e uma infinidade de impactos positivos que, juntos, significam desenvolvimento. E isso não pode mais ser adiado.

A regularização fundiária depende agora da simples aplicação das leis existentes. Em nome de milhões de famílias, em nome do agronegócio brasileiro e de um futuro que não espera, conclamamos as autoridades do Ministério da Economia que regulamentem a Lei 14.011, estabelecendo como se dará esse novo modelo de regularização, que certamente servirá de modelo para países que, como o Brasil, têm uma enorme quantidade de ativos que permanecem no subterrâneo da economia, recursos que fazem falta para a sociedade e que significarão uma redenção para quem ocupa imóvel público.