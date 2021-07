Inação ante a fome

CB Correio Braziliense

Dia sim, outro também, o presidente Jair Bolsonaro fala sobre o tal voto impresso auditável, gasta horas do dia atacando inimigos, não economiza nas teorias golpistas e, agora, admite aprovar um fundo eleitoral de R$ 4 bilhões. Apesar da verborragia, não se ouve nenhuma palavra do chefe da nação sobre a gravíssima situação vivida pela população mais pobre, que já não tem mais o que comer. Não há nenhum sinal de uma política social consistente para tirar os milhões de brasileiros que estão na miséria, muitos morrendo de fome.

São chocantes as informações de que milhares de famílias têm feito filas nas portas de açougues para comprar “ossinhos”, ou seja, restos de carne, porque o dinheiro não é suficiente para uma alimentação mais digna. Nos supermercados, os brasileiros estão botando nos carrinhos — quando conseguem — arroz e feijão quebrados, com elevado nível de impurezas, pois os produtos de melhor qualidade não se encaixam mais em seus orçamentos. Ou é isso, ou é a fome.

Num quadro tão dramático, agravado por uma inflação galopante — especialistas ouvidos pelo Banco Central aumentaram pela 16ª semana consecutiva as projeções para o custo de vida deste ano —, nada se vê de concreto por parte da equipe econômica para aliviar a vida dos menos favorecidos, a não ser a velha política do BC de aumentar os juros. O ministro da Economia, Paulo Guedes, diz que a atual administração descobriu 60 milhões de invisíveis, por meio do auxílio emergencial, mas a retórica não combina com as ações.

Era de se esperar que, ante esse momento devastador, todo o governo estivesse mobilizado para garantir o bem-estar da maior parte da população. Mas, não. A prioridade tem sido gerar crises, cujos resultados são mais instabilidade política e atrasos na retomada da atividade. Guedes alardeia que o país está saindo do atoleiro e que a economia vem se recuperando, favorecendo a criação de empregos. Apesar desse discurso, o desemprego é recorde, de quase 15% da população economicamente ativa. O crescimento do qual o ministro fala é desigual, beneficia justamente os que menos precisam.

O comportamento do governo em relação ao aumento da pobreza é semelhante ao que se viu na pandemia do novo coronavírus. Em vez de abraçar a ciência e correr contra o tempo para imunizar toda a população no prazo mais curto de tempo, preferiu propagandear o tratamento precoce com medicamentos sem qualquer eficácia contra a covid-19. Não por acaso, o país contabiliza mais de 550 mil mortos pela doença.

O descaso do governo custará caro. Assim como a forma desastrosa com que conduziu a crise sanitária derrubou a popularidade presidencial, a dificuldade cada vez maior para garantir a alimentação, mesmo que básica, pode enterrar de vez o sonho da reeleição. A população mais pobre, que é maioria nas urnas, costuma ser condescendente em vários momentos, deixa-se, inclusive, ser levada por falsas promessas. Mas, quando a parte mais sensível do corpo — o bolso — sente o baque, não perdoa.

Diversidade e igualdade

Entre a tradição e a modernidade, mas sempre com delicadeza, assim caminha o Japão. O país da tecnologia de ponta poderia ter explorado ao máximo essa sua condição na cerimônia de abertura da 32ª edição dos Jogos Olímpicos, mas, em razão da pandemia, optou pela singeleza ao colocar em destaque valores como diversidade, solidariedade, sustentabilidade e igualdade. Na celebração, portanto, mostrou-se atento a algo buscado atualmente por quem tem compromisso com as novas formas de viver, em que a intolerância não tem vez.

Ao demonstrar o quanto são tecnologicamente avançados, os nipônicos fizeram flutuar no céu 1.800 drones, reunidos num globo, que desenhou um planeta sem fronteiras. Com humanidade, enfatizaram a participação de um time de refugiados na competição. Fizeram mais: escolheram Naomi Osaka, atleta negra e ativista de causas sociais, filha de pai japonês e mãe haitiana, moradora dos Estados Unidos, para acender a pira olímpica; e homenagearam os profissionais da saúde que, no mundo, estão na linha frente da luta contra a covid-19, num posicionamento oposto ao do negacionismo de certos governos.

Chamou também a atenção a relevância que foi dada a aspectos ligados à expressões da cultura japonesa ao promover a chuva de origamis — arte secular da dobra de papel criando representações de seres e objetos —; e a encenação estilizada do kabuki, espetáculo de teatro popular em que pessoas do sexo masculino, usando elaborada maquiagem, dão vida, inclusive, a personagens femininos.

Mas artistas de outros países, igualmente, tiveram espaço durante a solenidade. A cantora escocesa Suzan Boyle interpretou a canção Wings to fly (Asas para voar), de sua autoria, enquanto pombos sobrevoavam o Estádio Olímpico. Mas, o momento em que a emoção pairou sobre todos — inclusive de quem assistia à transmissão pela tevê — foi o da exibição do vídeo no qual atletas dos países participantes levaram para o mundo a mensagem da paz contida na letra de Imagine, do inglês John Lennon, que, ao compor esse clássico universal, contou com a colaboração da japonesa Yoko Ono, sua mulher.

Obviamente, foi também emocionante, em especial, para os brasilienses, ver Ketleyn Quadros, a judoca de Ceilândia, dividir a condução da bandeira brasileira com o craque do voleibol Bruno Mossa Rezende, durante a cerimônia.

Charge

crédito: Editoria de arte

Sr. Redator Cartas ao Sr. Redator devem ter, no máximo, 10 linhas e incluir nome e endereço completo, fotocópia de identidade e telefone para contato. E-mail: sredat.df@dabr.com.br

Amigo

O título do artigo da jornalista Ana Dubeux (25/7), “Amigos importam — e como!”, sintetiza bem o carinho e o apreço que devemos ter por aqueles que merecem ser cultivados e abençoados. Regados como vasos de flores nas janelas da alma. É o amigo que fortalece o espírito. Que embala o coração, com manifestações de fé, ânimo, amor e otimismo. Amigo meu vale mais do que ouro. Nos momentos difíceis, surgem como oferenda divina. Exortando perseverança, coragem, destemor e carinho. Estão sempre do seu lado. Desinteressados, desprendidos, enérgicos e generosos. Dubeux finaliza emocionada: “Mas as bobagens, as sortes da vida, os perrengues, tudo me faz lembrar que ter amigo é a maior bênção que existe”.

Vicente Limongi Netto, Lago Norte



Sem noção

Os bolsonaristas queriam fechar o STF. Agora, brigam para irem para lá. Diziam que o Centrão era sinônimo de ladrão. Agora, são do Centrão. Foram eleitos com urnas eletrônicas. Agora, dizem que elas são fraudulentas. Sem noção.

Joaquim Antunes de Carvalho, Asa Norte



Ex-presidentes

Conforme noticiado na coluna Eixo Capital (CB, 23/7), a deputada Paula Belmonte apresentou projeto de lei que prevê o fim do staff de servidores públicos à disposição de ex-presidentes da República. Como são seis ex-presidentes, o staff atualmente utiliza 36 comissionados e 12 veículos oficiais com motoristas. Além disso, o erário banca as despesas com passagens aéreas, nacionais e internacionais, diárias, cartão corporativo e gastos com o veículo oficial que ficam à disposição dos ex- presidentes da República. Parabéns à deputada pela iniciativa que, vitoriosa, proporcionará valiosa economia ao combalido Tesouro Nacional. Caso contrário, o país continuará contando com um ministério invisível fisicamente, mas visível nas contas públicas — o Ministério do Desperdício.

Marcus A. Minervino, Lago Sul



República de bananas

O senhor Braga Netto, ministro da Defesa, envergonha o país no exterior com suas ameaças antidemocráticas e nos faz parecer uma nação de subdesenvolvidos, uma verdadeira “república de bananas”, o que absolutamente não somos. Mas, neste desgoverno de um presidente desvairado, incompetente e, agora, suspeito de corrupção, estamos parecendo ser. O senhor Braga Netto é um homem atrasado, um troglodita mental e totalmente fora do seu tempo e precisa saber que também envergonhará os seus descendentes quando a história lhes mostrar o que a sua covardia de autoridade armada e subserviência cega fez de mal para o país e para o povo que ele jurou proteger e honrar.

José Salles Neto, Lago Norte



Canoa furada

Desvario governamental, desertificação ambiental, marginalização nacional, empobrecimento programado, população desvalorizada, miséria inaudita, preço do arroz e do feijão, caos da vacinação, sucateamento da saúde, alienação cultural e educacional, fundamentalismo desenfreado, corrupção blindada, conchavos institucionais, contratos ocultos, conluios assustadores, fundão eleitoreiro, declarações mentirosas, políticas caóticas, economia volátil, medidas dolorosas, deficit nominal, orçamento imprevisível, dados preocupantes, desenvolvimento estacionado, apostas arriscadas, chances reduzidas, reservas insuficientes, escassez inevitável, aumentos incontroláveis, mercado desregulado, desemprego maciço, paradigmas falidos, bolha institucional, juros exponenciais, consequências inevitáveis, futuro assustador, crise desesperadora, pânico generalizado. E lá vamos nós, contra a corrente, nessa canoa furada, a caminho da insignificância. Com direito a todas as saúvas e ao salve-se quem puder.

Thelma B. Oliveira, Asa Norte

Desabafo Pode até não mudar a situação, mas altera sua disposição

Parabéns à Rayssa Leal, pequena grande atleta maranhense que honrou o Nordeste e fez o Brasil sorrir nesses tempos tristes.

José Ribamar Pinheiro Filho — Asa Norte



Dez de 13 setores da indústria já retomaram níveis de atividade de antes da pandemia. Economia brasileira mostra fôlego.

José Matias-Pereira — Lago Sul



Depois de Odete Roitman, eis o mais novo mistério para Holmes: Quem espancou Joice Hasselmann?

Joaquim Honório — Asa Sul



As três medalhas olímpicas da covid no Brasil: ouro para CPI da Saúde e o SUS; ouropara manifestações do impeachment; ouro para cobertura da imprensa.

Eduardo Pereira — Jardim Botânico



Isso que é ser tão centrão/ Lá bem longe do sertão: /na hora magna do cifrão/ tomam logo o teu centão...

Marcos Paulino — Águas Claras



Preço do litro de gasolina passa dos R$ 6. Viva o governo do capitão extermínio!

Euzébio Queiroz — Octogonal



O espírito do tempo e a educação

crédito: Editoria de arte

Em janeiro do ano passado, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) criou um grupo de 15 pessoas para elaborar proposta sobre o futuro da educação no mundo. A diferença dessa nova proposta para outras duas, décadas atrás, é o espírito do tempo atual. Os relatórios anteriores foram elaborados em momentos de evolução, sem as rupturas que temos em marcha no século 21. Nos debates do grupo, do qual participo, estamos percebendo a necessidade de captar as mudanças adiante, de acordo com o espírito do tempo, as curvas que a história está fazendo.

Uma mudança diz respeito aos novos recursos tecnológicos, graças à computação, telecomunicação, grandes acervos de imagem e som, inteligência artificial, redes sociais digitais e tudo que permite levar a realidade para dentro da sala de aula, e fazer o ensino-aprendizagem a distância, de forma remota entre professores e alunos. O espírito desse tempo permite e induz à passagem da “aula teatral” — professor e quadro negro na presença dos alunos — para a “aula cinematográfica” — professor usando todos os modernos recursos audiovisuais e computacionais para uma aula dinâmica, presencial ou não. A escola do futuro não será apenas um aperfeiçoamento da atual, será uma “nova escola”. Da mesma forma que, um século atrás, a arte dramática descobriu o potencial do cinema, levando o teatro ao mundo inteiro e com uma linguagem que rompia os limites do palco.

A segunda mudança se refere aos novos conhecimentos a serem desenvolvidos. Os destinos, dificuldades e potenciais de cada ser humano ficaram interligados planetariamente a toda a humanidade. Até pouco tempo atrás, as ideias de planeta e humanidade eram temas limitados a astrônomos e filósofos. No espírito do tempo atual, esses conceitos dizem respeito ao dia a dia de cada pessoa: os alunos do futuro viverão na Terra, não apenas em um país, e a preocupação deles deve ser com toda a raça humana, além de família e compatriotas.

O ensino deverá tratar dos problemas que ameaçam a humanidade: mudanças climáticas; abismo da desigualdade que está quebrando a semelhança da espécie humana; pobreza e desemprego estrutural; riscos e vantagens da inteligência artificial; o entendimento do papel da ciência na construção de um mundo melhor e mais belo; a prática da solidariedade com todos os seres humanos, especialmente os pobres nacionais, os refugiados apátridas, os migrantes e todos os que sofrem exclusão e discriminação; o valor da diversidade social e natural, com respeito às especificidades.

O terceiro desafio é fazer o ensino-aprendizagem em sintonia com o rápido avanço do conhecimento, que evolui e se transforma a cada instante. Essa velocidade faz obsoletos os conhecimentos, as profissões, a concepção de escola e os métodos pedagógicos, inclusive a posição relativa entre professor e aluno. A educação do futuro exige que o aprendizado seja contínuo, não termine ao longo da vida de uma pessoa; diplomas devem ser provisórios. O verbo aprender deve ser usado no gerúndio, sempre aprendendo e aprendendo sempre.

É um desafio também, sobretudo no ensino superior, sair das algemas do conhecimento por disciplina e adotar o conhecimento multidisciplinar, única forma de avançar para novas ciências que estão nascendo nas fronteiras das atuais e de trazer os problemas da realidade para dentro do processo de ensino-aprendizagem. Especialmente os problemas éticos que desafiam a humanidade e as possibilidades da educação de base para construir o futuro, ao formar as novas gerações.

O quinto desafio é a coerência entre o conteúdo humanista e planetário com o compromisso político de assegurar o direito de cada criança desenvolver seu potencial, desde a primeira infância, independentemente da nacionalidade e do status social, da renda e do endereço; cada criança do mundo tratada como filha da humanidade, com o mesmo direito à educação para seu próprio benefício e para que seu talento beneficie sua família, sua vila, seu país e toda a humanidade. A educação de qualidade — respirar conhecimento — deve ser um direito tão humano quanto aspirar oxigênio para estar vivo, aprendendo ao longo de toda a vida. Ninguém deixado para trás na alfabetização para a contemporaneidade: falar, escrever e ler bem seu idioma, falar pelo menos um outro idioma, adquirir um ofício, conhecer história e geografia, filosofia e as bases da matemática e das ciências, ser capaz de usar as ferramentas do mundo moderno. Certamente que o espírito do tempo exige um plano mundial para dar apoio à educação das crianças do mundo inteiro.

O espírito do Bicentenário do Peru

A independência do Peru foi proclamada em 28 de julho de 1821 pelo general José de San Martín, ponto culminante da “expedição libertadora”, comandada pelo ilustre militar argentino que, previamente, possibilitou a independência da Argentina e do Chile, e iniciou um processo histórico que em 28 de julho de 2021, completa 200 anos, marcado por grandes logros e, ao mesmo tempo, por enormes desafios e tarefas pendentes, no que tem sido o caminho da consolidação da identidade peruana.

Para comemorar tão transcendental aniversário, o governo peruano lançou, em 2018, o Projeto Especial Bicentenário do Peru, criado para articular e promover com todas as entidades públicas, a iniciativa privada e a sociedade civil, no âmbito interno; e com as embaixadas e consulados do Peru no mundo, no âmbito externo, a implementação das atividades de comemoração do 200° aniversário da independência do Peru, em um trabalho articulado entre todos os atores do país, com o valioso aporte de países e organismos internacionais fora de nossas fronteiras.

Quando foi iniciado tão ambicioso projeto, ninguém imaginou que, menos de dois anos depois, aconteceria uma pandemia de dimensões catastróficas, que alteraria por completo o panorama global existente e que atingiu, especialmente, o Peru, com uma incidência de casos e óbitos muito forte, e uma retração do PIB de mais de 11% ao final de 2020.

Neste momento, graças às capacidades de recuperação e resiliência, historicamente demonstradas pelo povo peruano, o pior parece haver passado, encontrando-nos no início de uma etapa que, casualmente, converge com o Bicentenário do Peru, cuja prioridade estará centrada na recuperação da crise sanitária e econômica, com o propósito último de retomar os trilhos do crescimento econômico e do desenvolvimento social.

Naquele período, o Projeto Especial Bicentenário do Peru se reinventou e se adaptou às novas circunstâncias, adequando o ambicioso programa de atividades presenciais originalmente concebido no Peru e no mundo a eventos diversos em formato virtual, com o mesmo objetivo de difundir globalmente as riquezas históricas, culturais e turísticas que configuram o que, orgulhosamente, denominamos como “peruanidade”.

O projeto especial se inspira no que consideramos os três principais valores do Bicentenário do Peru: confiança, a partir do progresso e contribuições geradas pelos peruanos ao longo de nossa história milenar, para eles e para o mundo, como produto de uma dinâmica multicultural virtuosa; reflexão sobre o que precisamos fazer para construir uma sociedade mais democrática e justa, que elimine completamente a corrupção e supere as lacunas da pobreza e da desigualdade; e imaginação, alimentada, principalmente, pelo otimismo do nosso povo, a fim de enfrentar com o chamado “espírito bicentenário” os desafios do futuro, dentro e fora do nosso território.

E é que, em efeito, o espírito do Bicentenário do Peru se estende além de nossas fronteiras, tanto por meio dos milhares de peruanos que residem no exterior e da sua contribuição inestimável para nossa identidade, quanto por intermédio da frutífera interação que sempre tivemos com a comunidade internacional, que o Peru, historicamente, fomentou, com base em um respeito mútuo, e observância do direito internacional.

Dentro dessa dinâmica, os laços com o Brasil, um país irmão e vizinho pelo qual o povo peruano tem um afeto especial, são particularmente significativos na situação atual. Essa etapa é propícia para intensificar ainda mais os laços históricos de amizade e cooperação existentes entre nossos dois países, vontade que tem sido evidenciada na excelente disposição do Brasil em acompanhar o Peru em uma comemoração tão importante quanto a atual, que lhe rendeu ser considerado um dos “países amigos do Bicentenário”.

Tenho certeza de que ambos os países terminaremos de superar com sucesso a grave crise que intempestivamente nos sobreveio e de que continuaremos trabalhando juntos em prol dos grandes objetivos e interesses que historicamente compartilhamos, priorizando sempre nossa extensa fronteira amazônica e o bem-estar das populações que moram em ambos os lados da dela, e enfatizando os inabaláveis vínculos entre nossos povos.

Tributação e modernidade

Ainda sob os danos de uma crise sanitária que está prestes a ceifar a vida de 550 mil brasileiros e às vésperas de um ano eleitoral que promete ser o mais duro dos últimos 35 anos, o Congresso brasileiro mergulha em reformas econômicas desconectadas do contexto sanitário e de uma estratégia mais ampla de desenvolvimento do país. Um exemplo disso é a proposta de reforma do imposto de renda que tramita na Câmara via PL 2337/21.

Antes de adentrar nos aspectos mais técnicos da supracitada reforma, é preciso se ater às questões políticas, igualmente importantes. Sobre isso, duas questões deveriam ser respondidas: i) Por que uma reforma do Imposto de Renda, seja ela boa ou ruim, precisa ser aprovada agora e não pode esperar até 2023, de forma que seja objeto de debate público e eleitoral e tenha a legitimação do eleitor? ii) Qual a possibilidade de um modelo tributário bem-feito sair de uma reforma fatiada, isto é, aprovada em etapas, sem estabelecimento claro do que é prioridade e do que é secundário? Aliás, qual o critério de prioridade de uma reforma tributária aos moldes do que tramita na Câmara? Por que o Imposto de Renda e, não, a unificação de impostos indiretos em um único IVA?

As respostas para tais questões devem ser dadas pelas autoridades empenhadas na aprovação dessa reforma, mas algumas considerações devem ser feitas. Em relação à primeira questão, a aprovação de uma reforma por um governo impopular, cuja capacidade de reeleição é baixa e em um período próximo das eleições, pode fazer com que o assunto volte à baila política a partir de 2023, sobretudo se a atual oposição vencer as eleições. Em outras palavras, os açodamentos para aprovação de uma medida de tamanho impacto pode levar o próximo governo eleito a revisitar o assunto e reformar a reforma. Melhor seria que o parlamento tivesse gastando esse capital político para aprovar medidas emergenciais para lidar com a crise sanitária que ainda mata muitos brasileiros.

Em relação à segunda questão, há fatores mais técnicos envolvidos sobre os quais é preciso empenhar maior atenção. Um regime tributário deve se pautar por alguns princípios: i) simplicidade, ou seja, passível de ser compreendido pelo contribuinte, ii) progressividade, o que significa que os impostos devem recair em maior volume sobre contribuintes com maior capacidade de pagamento e, iii) eficiência, isto é, o sistema tributário não pode causar ineficiências no sistema econômico, criando incentivos à sonegação, ao planejamento tributário e, principalmente, à alocação subótima dos recursos na economia.

O primeiro problema do projeto em trâmite é que ele não traz ganhos adicionais em nenhum dos princípios listados acima. Pelo critério da eficiência, uma reforma do IVA parece que traria mais ganhos à economia como um todo, pois unificaria vários impostos indiretos em um único imposto a incidir sobre valor agregado, impedindo, por exemplo, a tributação em cascata nas várias etapas das cadeias produtivas que minam a eficiência do sistema. Pela mesma razão, tal reforma não parece tornar o sistema tributário mais simples, pelo contrário, todas as mazelas do atual sistema, que o tornam excessivamente complexo e criam um elevado contencioso tributário, não são tocadas pela reforma.

Finalmente, no que se refere à progressividade, as melhoras são tímidas e poderiam estar incorporadas em uma reforma tributária mais ambiciosa. Resolver o problema da regressividade da carga tributária no Brasil requer um olhar especial quanto aos impostos sobre patrimônio, que, por sua vez, são constitucionalmente delegados a estados e municípios como IPVA, ITR e IPTU, respectivamente.

Dois problemas adicionais devem ser levados em conta em uma reforma tributária. Ela deve estar associada a um contexto de crise fiscal e estagnação do crescimento econômico ao qual o Brasil está submetido há quase uma década. Em outras palavras, o modelo tributário deve estar alinhado com objetivos da política macroeconômica, que não estão claros neste governo. Como uma reforma dessa natureza pode contribuir com o reequilíbrio das contas públicas e, ao mesmo tempo, não penalizar ainda mais a exaurida capacidade de crescimento da economia brasileira? Lembrando sempre que no Brasil o que determina o tamanho da carga tributária é exatamente o tamanho do gasto público. Apenas para que fique claro, o modelo tributário atual é ruim, precisa, sim, ser reformado, mas para tudo existe um tempo e um contexto. É preciso estabelecer, primeiro, as diretrizes macroeconômicas do país, em seguida vem a escolha dos instrumentos para alcançá-las.