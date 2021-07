Artigo: O espírito do Bicentenário do Peru

CB Correio Braziliense

Por JAVIER YÉPEZ VERDEGUER — Embaixador do Peru no Brasil

A independência do Peru foi proclamada em 28 de julho de 1821 pelo general José de San Martín, ponto culminante da “expedição libertadora”, comandada pelo ilustre militar argentino que, previamente, possibilitou a independência da Argentina e do Chile, e iniciou um processo histórico que em 28 de julho de 2021, completa 200 anos, marcado por grandes logros e, ao mesmo tempo, por enormes desafios e tarefas pendentes, no que tem sido o caminho da consolidação da identidade peruana.

Para comemorar tão transcendental aniversário, o governo peruano lançou, em 2018, o Projeto Especial Bicentenário do Peru, criado para articular e promover com todas as entidades públicas, a iniciativa privada e a sociedade civil, no âmbito interno; e com as embaixadas e consulados do Peru no mundo, no âmbito externo, a implementação das atividades de comemoração do 200° aniversário da independência do Peru, em um trabalho articulado entre todos os atores do país, com o valioso aporte de países e organismos internacionais fora de nossas fronteiras.

Quando foi iniciado tão ambicioso projeto, ninguém imaginou que, menos de dois anos depois, aconteceria uma pandemia de dimensões catastróficas, que alteraria por completo o panorama global existente e que atingiu, especialmente, o Peru, com uma incidência de casos e óbitos muito forte, e uma retração do PIB de mais de 11% ao final de 2020.

Neste momento, graças às capacidades de recuperação e resiliência, historicamente demonstradas pelo povo peruano, o pior parece haver passado, encontrando-nos no início de uma etapa que, casualmente, converge com o Bicentenário do Peru, cuja prioridade estará centrada na recuperação da crise sanitária e econômica, com o propósito último de retomar os trilhos do crescimento econômico e do desenvolvimento social.

Naquele período, o Projeto Especial Bicentenário do Peru se reinventou e se adaptou às novas circunstâncias, adequando o ambicioso programa de atividades presenciais originalmente concebido no Peru e no mundo a eventos diversos em formato virtual, com o mesmo objetivo de difundir globalmente as riquezas históricas, culturais e turísticas que configuram o que, orgulhosamente, denominamos como “peruanidade”.

O projeto especial se inspira no que consideramos os três principais valores do Bicentenário do Peru: confiança, a partir do progresso e contribuições geradas pelos peruanos ao longo de nossa história milenar, para eles e para o mundo, como produto de uma dinâmica multicultural virtuosa; reflexão sobre o que precisamos fazer para construir uma sociedade mais democrática e justa, que elimine completamente a corrupção e supere as lacunas da pobreza e da desigualdade; e imaginação, alimentada, principalmente, pelo otimismo do nosso povo, a fim de enfrentar com o chamado “espírito bicentenário” os desafios do futuro, dentro e fora do nosso território.

E é que, em efeito, o espírito do Bicentenário do Peru se estende além de nossas fronteiras, tanto por meio dos milhares de peruanos que residem no exterior e da sua contribuição inestimável para nossa identidade, quanto por intermédio da frutífera interação que sempre tivemos com a comunidade internacional, que o Peru, historicamente, fomentou, com base em um respeito mútuo, e observância do direito internacional.

Dentro dessa dinâmica, os laços com o Brasil, um país irmão e vizinho pelo qual o povo peruano tem um afeto especial, são particularmente significativos na situação atual. Essa etapa é propícia para intensificar ainda mais os laços históricos de amizade e cooperação existentes entre nossos dois países, vontade que tem sido evidenciada na excelente disposição do Brasil em acompanhar o Peru em uma comemoração tão importante quanto a atual, que lhe rendeu ser considerado um dos “países amigos do Bicentenário”.

Tenho certeza de que ambos os países terminaremos de superar com sucesso a grave crise que intempestivamente nos sobreveio e de que continuaremos trabalhando juntos em prol dos grandes objetivos e interesses que historicamente compartilhamos, priorizando sempre nossa extensa fronteira amazônica e o bem-estar das populações que moram em ambos os lados da dela, e enfatizando os inabaláveis vínculos entre nossos povos.