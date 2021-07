CB Correio Braziliense

Diminui o número de mortes por covid-19 no Brasil, diz Fiocruz. Aplausos. Efeitos benéficos da vacinação.

José Matias-Pereira — Lago Sul



Só o ouro: diz amém que o impeachment vem!

Vital Ramos de Vasconcelos Júnior — Jardim Botânico



Dá vontade de falar: “Merecem os presidentes que tiveram”. Disse o presidente. Igual ao outro: “Gosto mais de cheiro de cavalo do que do cheiro do povo.”

Joaquim Antunes de Carvalho — Asa Norte



Bolsonaro faz nova ameaça ao país, caso não haja voto impresso nas eleições de 2022. É a senha para os milicianos, bem nutridos de armas e munição.

Joaquim Honório — Asa Sul



Se a mudança na Casa Civil objetiva a pacificação entre os Poderes, o novo ministro caiu em labirinto pantanoso.

Ismael Costa — Jardim Botânico