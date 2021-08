Sr. Redator

CB Correio Braziliense

Um certo jornalista diz que nossa imagem está deteriorada no exterior graças a mentiras que escondem o bom e só mostram o ruim. Meu caro, a mentira — entre nós — está institucionalizada e desce em cascata, a começar pela Presidência. A mentira é tema forte do Padre Vieira: “Mentiram, porque não creram a verdade; mentiram, porque impugnaram a verdade; mentiram, porque afirmaram a mentira. Não crer na verdade é mentir com o pensamento; impugnar a verdade é mentir com a obra; afirmar a mentira é mentir com a palavra. Quem trabalha, trata da sua vida; quem está ocioso, trata das alheias [...] O ocioso, como não tem o que fazer, mente, porque diz o que imagina. Esta é a razão por que a mentira é filha primogênita do ócio”. Aqui, se mente até sob juramento. Mente-se em público e no privado, decreta-se sigilo para tornar a mentira um fato oficial. Mente-se sobre a pandemia, sobre as vacinas, sobre as negociatas, sobre a falta de insumos, sobre o número de mortos, sobre tratamentos ineficazes. A mentira propalada de cima para baixo encontra acolhimento até em órgãos oficiais e conselhos federais. Se lá fora o país perde credibilidade, é que estamos desmoralizados aqui mesmo, pela negação quanto ao meio ambiente, à saúde, ao orçamento, às medidas contra a fome. O jornalista em questão aderiu à mentira como meio de vida. Mente sobre a Amazônia, sobre as Forças Armadas, a agricultura, a pandemia, esquecendo-se de que o governo é o maior parceiro do coronavírus — e da mentira. Afinal, mentira é uma verdade que se esqueceu de acontecer, não é, Mário Quintana?

» Thelma B. Oliveira,

Asa Norte



Urna eletrônica

Os ânimos estão acirrados no seio político e entre os três Poderes. Ninguém pode falar ou questionar sobre licitude, ou não, da urna eletrônica. No sistema do voto impresso, havia mesmo muita tramoia. Os coronéis que mandavam nas cidades do interior ditavam os votos. Vendiam os votos, os chamados votos de cabresto. Cheguei a trabalhar, em Fortaleza/CE, com um deputado que comprava os votos, mas o dinheiro era repassado como um empréstimo, garantido por uma nota promissória. Caso, naquela comunidade, não obtivesse o voto prometido, o título poderia ser cobrado, inclusive, na Justiça. Hoje, há uma infindável discussão sobre o defeito da urna eletrônica, para colher o voto. O presidente afirma que este sistema pode ser fraudado, ou seja, não é confiável, apontando que teria havido essa fraude na eleição Aécio/Dilma. O TSE vê ofensa à democracia nessa posição, porque enxerga um acréscimo que incomoda, quando o presidente alega que “sem voto impresso não há eleição”. O que se conclui nessas aleivosias é que o presidente queria dizer que sem voto impresso não há eleição lícita. O certo é que, tudo é possível. Não há sistema de apuração infalível de voto, principalmente em um país como o nosso, em que mais de 20% dos eleitores são analfabetos e mesários viram cabos eleitorais. É melhor e aconselhável que o TSE e o STF não se envolvam nessa polêmica. O tablado político é ringue para políticos, não para quem julga.

» José Lineu de Freitas,

Asa Sul



» Opiniões e mais opiniões, são estampadas nesse Diário, no respeitante ao tema: uns dizendo da vulnerabilidade de tais equipamentos, outros não. Ora, ninguém mais credenciados do que os especialistas da área, que são unânimes em dizer que sim. Estariam o Pentágono e a Nasa mentindo quanto à invasão dos seus sistemas? Os mais seguros do planeta. Estaria o delegado Protógenes Queiroz, em entrevista à jornalista Mariana Godoy, mentindo? Estariam os eleitores, em grande número, confirmando os seus votos, mas que não foram computados? Estaríamos nós, desconhecendo interesses escusos de determinadas autoridades? Estaria o povo abdicando da sua soberania ao aceitar o não registro do voto? Não estaria a lei sendo descumprida por ser um ato administrativo e, como tal, passível de registro? Um país sem corrupção não é o desejo apenas e tão somente do presidente, mas exigência da sociedade benfazeja.

» Jivanil Caetano de Farias,

Jardim Botânico