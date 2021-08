CB Correio Braziliense

A inteligência artificial decidindo o destino do voto leva ao esvaziamento funcional das instituições democráticas? Algocracia?

José Matias-Pereira — Lago Sul



Nem Freud explica essa obsessão do presidente com o ministro do TSE, Luís Roberto Barroso. Eu, hein!

Eduardo Pereira — Jardim Botânico



É de arrepiar essa fantástica Seleção Feminina de Vôlei do Brasil. É emoção pura o tempo todo. Parabéns!!!

Jadir Maia de Almeida — Guará



Para que outras Rebecas e Marcelas surjam, é necessário dar a elas o que as Rebecas e Marcelas precisam. Apoio técnico, bolsa-atleta, ginásios.

José Ribamar Pinheiro Filho — Asa Norte



Nem nos meus sonhos mais idílicos, imaginei que um dia patrocinaria a lua de mel de um general pançudo com sua namorada também verde-oliva. O romance acima de tudo, o amor acima de todos.

Ludovico Ribondi — Noroeste