Reforma sem atropelos

Esta semana o presidente Jair Bolsonaro negou que pretenda elevar impostos, ao criticar uma visão da riqueza como algo considerado criminoso no país. Curioso é que, a despeito da postura do chefe do Executivo, tenha saído do gabinete do ministro da Economia, Paulo Guedes, uma segunda parte da polêmica proposta de reforma tributária com elevação da tributação – incluindo cobrança sobre lucros e dividendos das empresas — antes tantas vezes negada pelo próprio Guedes.

É fato que o Brasil está na lista dos poucos países que não taxam lucros nem dividendos. As questões a discutir são como essa tributação está sendo proposta e o porquê de tamanha pressa do governo e da Câmara dos Deputados, que aprovou na quarta-feira regime de urgência na tramitação do texto. O novo rito dispensa o debate do tema em comissão especial com deputados e especialistas e libera a votação direta em plenário.

Nas estimativas feitas pela Confederação Nacional da Indústria, o substitutivo do Projeto de Lei 2.337, relatado pelo deputado federal Celso Sabino (PSDB-PA), eleva de 34% para 41,2% os impostos totais cobrados de empresas. Outro estudo, desta vez desenvolvido pelo Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, admite acréscimo de 71,5% do imposto recolhido por médias e grandes empresas. Do lado da isenção proposta do Imposto de Renda para as pessoas físicas, ela representaria menos da metade daquela meta prometida por Bolsonaro, então candidato em 2018.

Por sua vez, o presidente da Câmara, Arthur Lira, trabalha pela votação da reforma na próxima semana, mediante o pressuposto de que o projeto pode ser votado com tranquilidade pelo fato de se encontrar “amadurecido” entre os líderes partidários. Difícil captar o raciocínio de Lira, quando ele mesmo precisou rebater a revolta de governadores e prefeitos com medida embutida nas alterações do IR que afetaria a arrecadação de estados e prefeituras.

Em cena também entrou o relator Celso Sabino, que provocou a ira das empresas de mineração, ao propor, como parte do substitutivo, a elevação da Cfem, Compensação Financeira pela Exploração Mineral. A percepção que o governo e seus aliados deixam ao cidadão é a de total desarranjo e falta de compromisso com a revisão de um sistema inchado e injusto de tributação no país, visando à redução da carga paga pelos brasileiros além da simplificação, de fato, de um incompreensível emaranhado de tributos que taxa salários, renda e patrimônio.

Estudo do IBPT mostra que os valores dispendidos no Brasil para pagamento de impostos e contribuições sobre rendimentos, consumo e patrimônio haviam subido de 36,98% para 41,80% em 2019. Em 2020, com o avanço da crise sanitária, houve ligeira diminuição para 41,25% e, neste ano, a estimativa é de desembolso de 40,82%. Quando avaliados os dias de trabalho necessários para bancar a conta, neste ano, esse prazo está estimado em 149 dias, o equivalente a quatro meses e 29 dias.

Há aumento substancial, apurado pela média anual. O fardo dos brasileiros saiu de dois meses e 16 dias, na década de 1970, para quatro meses e 18 dias nos anos 2000 a 2010, e cinco meses e um dia em 2020. A conclusão impressiona. Hoje, os brasileiros trabalham mais que o dobro do tempo que era necessário na década de 1970 somente para pagar tributos.

O Brasil, com a média de 149 dias de trabalho para o pagamento de impostos, supera 18 países, entre eles, Chile (68), Uruguai (84), e os desenvolvidos Coreia (98), Suíça (99) e Japão (103). Alguém falou em coibir a sonegação? Os cofres públicos deixam de arrecadar R$ 417 bilhões por ano.