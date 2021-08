Mais equidade, menos agressão

CB Correio Braziliense

“Nem todas as mulheres gostam de apanhar, só as normais.” A polêmica frase do pernambucano Nelson Rodrigues, escritor, teatrólogo e romancista, dita no século passado, nunca teve rebate na realidade. Causou, e ainda provoca, muitas controvérsias. Por alguns, foi entendida como estímulo à violência doméstica. Por outros, tratava-se de provocação para escancarar o lado hipócrita de uma sociedade que não reconhecia os malefícios do machismo dominante, que coisifica a mulher.

A violência por gênero é crescente na mesma sociedade que recita, canta e dança, ou o fazia no passado, o frevo Cala boca moleque, do cantor e compositor Capiba, conterrâneo de Rodrigues: “Sempre ouvi dizer que numa mulher/ Não se bate nem com uma flor/ Loira ou morena, não importa a cor/ Não se bate nem com uma flor”.

Hoje, a Lei Maria da Penha (nº 11.340), sancionada pelo então presidente Luiz Inácio Lula da Silva, completa 15 anos. Uma vitória das mulheres contra o comportamento de maridos e companheiros machistas que as agridem por entender que são objetos, e não pessoas que merecem respeito. A partir da vigência da lei, em 22 de setembro de 2006, os agressores passaram a ser punidos com mais rigor penal. O poder público estabeleceu políticas de proteção às mulheres. Foi criado o Disque 180, que, no âmbito federal, recebe denúncias das vítimas. Surgiram delegacias especializadas para o atendimento de mulheres agredidas, além de casas-abrigo para mantê-las distantes dos algozes.

Os importantes avanços na legislação penal, provocados pela incansável luta das feministas, não conseguiram conter a brutalidade masculina. Assim, em 2015, quando a expressão feminicídio — o assassinato por questão de gênero — ganhou destaque na pauta de reivindicações do universo feminino, foi editada a Lei Federal nº 13.104, que agravou a punição de namorado, marido, companheiro e ex que matam a mulher, principalmente quando ela rompe com o relacionamento. A Lei do Feminicídio complementou a Lei Maria da Penha.

Ao mesmo tempo em que as leis Maria da Penha e do Feminicídio têm relevante importância como marcos legais para inibir a violência, indicam que há muito a ser feito para desconstruir o machismo, o principal gatilho das agressões e mortes no ambiente doméstico, ou fora dele, motivadas pela diferença de gênero. A mudança passa pela educação, o único instrumento que pode romper com o histórico e ultrapassado paradigma de que os homens são seres superiores às mulheres.

Uma compreensão equivocada e ilógica que alimenta a desumanização do masculino, transformando-o em ser irracional. O momento sugere uma inflexão da sociedade para recuperar o atraso na eliminação das iniquidades, dando espaço largo e perene à equidade de gênero. Vidas femininas importam.

O voto na política e no futebol

O presidente da República, Jair Bolsonaro, está numa cruzada pelo voto impresso. Ao defender mudança no regulamento do jogo político, emula antigos e modernos cartolas do futebol brasileiro. Prestou atenção nas eleições de alguns times? A maioria ainda usa cédula. Há apurações intermináveis. Escrutínios viram caso de polícia. Vão parar na Justiça.

Ainda vivemos em um país democrático. Bolsonaro, eu e você temos o direito de opinar sobre o voto impresso. Em um plebiscito, eu seria contra. Até que se prove o contrário com responsabilidade — e não leviandade —, confio na urna eletrônica.

A propósito, vale refrescar a memória dos eleitores com algo que tem sido ignorado ou varrido para debaixo do tapete. Em 20 de outubro de 2018, Bolsonaro, então candidato ao Palácio do Planalto, prometeu: “O que eu pretendo é fazer uma excelente reforma política, acabando com o instituto da reeleição, que começa comigo, caso seja eleito”.

Três anos depois, o mesmo presidente eleito que prometia exterminar o instituto da reeleição, em vigor desde a polêmica emenda constitucional número 16 aprovada pelos parlamentares no governo de Fernando Henrique Cardoso, reivindica voto impresso em 2022. A reforma não começará por Bolsonaro. Ele tentará, sim, a reeleição.

O presidente é mais um infectado pelo vírus do poder. Tenta mudar a regra, adaptar o regulamento do campeonato à fórmula de disputa que lhe convém. Qualquer semelhança com os “euricos mirandas” da vida é mera coincidência.

Mostrei aqui, outro dia, como funciona o colégio eleitoral da CBF. Em 2017, o ex-mandatário da entidade Marco Polo Del Nero alterou o estatuto em uma assembleia-geral administrativa sem a participação dos clubes a fim de empoderá-lo. O sistema perdura.

São 27 federações estaduais. O voto delas passou a ter peso 3, ou seja, 81 pontos no colégio eleitoral da CBF. Os 20 clubes da Série A são peso 2: 40 pontos. Os 20 da segunda divisão, 1, ou seja, 20. Faça as contas. A soma dos votos dos 40 times sempre será inferior ao das 27 federações: 60 x 81. Mais: para lançar candidatura, o pretendente precisa do aval formal de oito clubes e outras cinco federações — que geralmente não apoiam oposicionistas.

Política e futebol. Recortes de um país viciado em manipular as regras do jogo. Desconfie de quem atualiza estatutos na surdina, como Del Nero em 2017. E de quem faz discurso pelo voto impresso justamente quando a consolidada urna eletrônica completa 25 anos. Péssimo exemplo de quem está no poder e avisa, do Planalto, que não aceitará outro resultado em 2022, digital ou analógico, que não seja a vitória dele. Isso é perigoso.



Predador

Estou cada vez mais convencido de que as loucuras do presidente são planejadas. Seu instinto predatório está indelével e irremovivelmente enraizado em sua personalidade. Sua metralhadora rotativa de desqualificação é toda carregada após a lubrificação calculada. Nos bastidores, ele gosta de arrepios institucionais. Parece que o vejo rindo enquanto fala com seus acólitos “eles são uns merdas, ninguém vai me bater. Não descanso até enviar um jato explodido da Suprema Corte e ver o vidro se espatifando e seus alunos com as calças nas mãos”. Você sabe que é temido e amparado por alguns soldados maleáveis, que podem xingar o povo de maricas, os repórteres gays e ameaçar agredi-los, principalmente se forem mulheres, chama o presidente do TSE de canalha, diz o absurdo supremo de chamar Hitler de comunista e depois se encontrar com um deputado nazista. Segue destemido, afinal, é um atleta indestrutível. O filho é o segundo em tolice e diz que “o vírus é chinês”. Agora, Olavo de Carvalho disse que pode destruí-lo quando quiser e manda para ele um empurrãozinho com medalhas inusitadas que lhe ofereceu, ele se encolhe e nada responde. Os oportunistas não imaginam o que os espera.

Renato Vivacqua, Asa Norte



Despencando

Nos últimos dias, fiz algumas viagens pelo interior do Brasil e pude constatar que o prestígio do presidente da República está caindo. Dá para sentir que a sua maneira de lidar com o Supremo Tribunal Federal não agrada nem um pouquinho àqueles que entendem o que é respeito e educação. Outra coisa que decepcionou bastante aqueles que lhe confiaram o voto foi a aliança que ele fez com o Centrão. “Meteram o pau”. Falaram “coisas do arco-da-velha”. Por onde andei, constatei que, para 2022, não querem nem ele e nem aquele. Estão torcendo para que venha uma boa opção na terceira via. Senti que Rodrigo Pacheco e Simone Tebet estão bem na fita.

Jeovah Ferreira, Taquari



Mais CPI

Neste triste “momento lixo” da nossa história, eis que o Congresso Nacional só tem alguma visibilidade graças ao STF, que determinou abertura da CPI da Covid, que faz um belo trabalho. Não fosse por isso, nada saberíamos do que foi apurado até o momento por aquela Comissão e pouco ouviríamos falar do parlamento. No máximo, teríamos notícias do patético Arthur Lira, que insiste com o voto impresso e da rejeição à PEC do Voto Impresso... Sugestão às Vossas Excelências: criem outra CPI, não esperem pelo STF. Há muita coisa a ser apurada e, deste modo, o restante dos membros da Casa mostrar mais serviço. Que tal?

Marcos Paulino, Águas Claras



Olimpíadas

Acerca do belo texto publicado no caderno Opinião (2/8), intitulado “Da periferia ao ouro”, gostaria de contribuir, acrescentando que, durante os 15 dias das Olimpíadas do Japão, tivemos o privilégio de contemplar a brilhante atuação de jovens atletas profissionais brasileiros nas arenas high tech orientais. Contudo, foi conveniente e oportuna a lembrança, pela autora, Rosane Garcia, que a maioria deles são pobres, pardos e pretos, retratos do miscigenado Brasil, oriundos das periferias dos congestionados centros urbanos, a exemplo do recordista sul-americano no Atletismo — 400m com barreiras — Alison dos Santos, paulista de São Joaquim da Barra. Não fossem pela assistência e inclusão proporcionadas pelos projetos sociais, tais talentos, lamentavelmente, não teriam sido lapidados, com maestria e paciência, sob o cuidado e proteção de coaches voluntários ou com minguado ordenado, nem, tampouco, adquirido por suporte e patrocínio necessários ao custeio de despesas pessoais, aquisição de materiais esportivos, nutrição especializada, planilhas de treinamento etc., subsídios sem os quais seria impossível a qualquer atleta amador cogitar fazer aquela incrível centelha mágica, qual seja a de transformar fantasia em realidade, materializada na forma de medalha. Viva a inclusão, parabéns aos respeitosos irmãos nipo-brasileiros pela admirável educação e respeito, estendido aos consagrados atletas e a iniciativa e empenho dos projetos sociais, sempre lembrados nos corações de humildes destaques, a exemplo de nossos grandiosos medalhistas olímpicos brasileiros Alison dos Santos, Ítalo Ferreira, Rayssa ‘Fadinha’ Leal, Rebeca Andrade, entre tantos outros.

Nelio Kobra Machado, Asa Norte

Desabafo Pode até não mudar a situação, mas altera sua disposição

Elegeram a crise e agora querem que a coisa eleita seja a solução para a crise que se transformou em espoleta.

Eriston Cartaxo — Setor Noroeste



Quem decreta sigilo dos seus atos por 100 anos bom sujeito não é. É ruim da cabeça e tem malandragem no pé.

Joaquim Honório — Asa Sul



Será que há jornalista que não foi avisado de que o governo demitiu o porta-voz? A notícia precisa ser fiel e independente.

Marcos Gomes Figueira — Águas Claras



Coitado, nosso ministro Posto Ipiranga se transformou em Rolando Lero. Que me desculpem Chico Anysio (criador) e Rogério Cardoso (criatura).

Luís Baldez — Asa Sul



Quem não se lembra da reunião de 22 de abril, quando Bolsonaro afirmou que seria muito fácil implantar uma ditadura no Brasil? Este é o seu grande plano de governo. Voto impresso é só pretexto.

Alfredo Gonzaga — Jardim Botânico

